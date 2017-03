Bị bắt vì lừa chạy án

(PL)- Ngày 2-8, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Loan (39 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) để điều tra việc lừa nhận tiền của gia đình một bị can.

Theo công an, khi biết con ông V. ở xã Tân Hưng, huyện Cái Bè bị bắt vì quan hệ với trẻ vị thành niên, Loan gợi ý sẽ chạy cho con ông V. nhẹ tội, không phải bồi thường cho nạn nhân. Đổi lại, ông V. phải đưa cho Loan 20 triệu đồng để chạy án. Tuy nhiên, sau đó TAND huyện Cái Bè phạt con ông V. hai năm tù, buộc bồi thường 25 triệu đồng nên ông V. đã tố cáo đến công an. ANH HOÀNG