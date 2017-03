Bị bắt vì trộm két sắt của chồng

Bước đầu, cả ba đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản trong hai két sắt. Chủ mưu là Nguyễn Thị Kim Thanh và nạn nhân chính là em chồng và chồng của Thanh.

Trước đó, vào tối 21-2, anh Hoàng Công Thành (ngụ phường Tam Phú, quận Thủ Đức) đến công an phường trình báo vừa bị trộm đột nhập vào nhà lấy một két sắt. Bên trong két có 80 triệu đồng, 3.000 USD, hai nhẫn hột xoàn và một số dây chuyền vàng… tổng giá trị tài sản bị trộm khoảng hơn 400 triệu đồng. Cùng lúc, anh ruột của anh Thành là Hoàng Hiếu Nam (chồng của Kim Thanh, ở cạnh nhà anh Thành) cũng đến công an phường trình báo bị mất trộm một két sắt. Trong két có hơn 200 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng.

Công an thu hồi hai két sắt cùng tài sản chứa bên trong. Ảnh: TUYẾT KHUÊ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an nhận định hai vụ trộm trùng hợp nói trên có thể là do một người hoặc một nhóm người thực hiện. Ngay trong đêm Công an phường Tam Phú có mặt tại hai ngôi nhà để kiểm tra hiện trường. Qua xác minh ban đầu, thời gian xảy ra vụ trộm có mặt Kim Thanh ở nhà. Tuy nhiên, khi công an truy hỏi thì Thanh luôn khẳng định không hay biết gì. Thấy người đàn bà này có dấu hiệu khả nghi, công an phường đã mời về trụ sở để làm rõ.

Sau nhiều giờ vòng vo nhưng không chứng minh được chứng cứ ngoại phạm, cuối cùng Thanh thừa nhận mình là chủ mưu gây ra hai vụ trộm két sắt.

Thanh cho biết dù mở tiệm làm tóc khá đông khách nhưng thời gian gần đây do tham gia ghi đề và hùn hạp làm ăn bên ngoài nên bị thâm nợ. Để giải quyết nợ nần, Thanh nảy sinh ý định trộm tài sản của gia đình chồng. Chờ lúc anh Nam đi vắng, đồng thời cả nhà em chồng bên cạnh cũng không có ai, Thanh gọi thêm hai thợ phụ ở tiệm tóc là Mai Chí Dũng và Nguyễn Thanh Phong đến trộm hai két sắt. Tài sản trộm được cất giấu tại nhà em ruột của Thanh tại thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Từ lời khai của Thanh, cơ quan công an đã truy bắt Dũng và Phong, thu hồi hai két sắt cùng tài sản chứa bên trong trả lại cho khổ chủ.

TUYẾT KHUÊ