Bị bắt vì “yêu” nữ sinh 13 tuổi

Đầu tháng 9-2012, Hải làm quen với TTMK (13 tuổi). Sau đó ngày 26-10, Hải đến trường học chở K. về phòng trọ của mình rồi dụ dỗ K. quan hệ tình dục.

Cha mẹ K. phát hiện dấu hiệu bất thường của con nên âm thầm theo dõi. Ngày 19-11, nhận được tin báo của trường về việc K. không đến lớp nên gia đình trình báo công an. Công an thị xã Thuận An vào cuộc truy xét, đến 20 giờ cùng ngày thì bắt được Hải.

Hải khai nhận đã nhiều lần “làm chuyện vợ chồng” với K. dù biết em mới 13 tuổi.

Ngày 20-11, Đại tá Đoàn Thế Tân, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bến Tre, cho biết Công an huyện Mỏ Cày Nam đang điều tra làm rõ vụ hai cô gái vị thành niên có dấu hiệu bị người khác lợi dụng để quan hệ tình dục.

Theo báo cáo của Công an huyện Mỏ Cày Nam, MTTV (14 tuổi) ngụ xã Thành An (Mỏ Cày Bắc) quen với Huỳnh Văn T. thông qua điện thoại. Ngày 13-11, T. rủ V. đến nhà chơi. Khi đi, V. rủ theo bạn gái ở gần nhà là HTCN (14 tuổi). Ngày đầu, T. dùng xe máy chở V. và N. đi chơi nhiều nơi. Đến tối, T. đưa V. và N. vào ngủ chung trong một ngôi nhà bỏ hoang tại xã Ngãi Đăng…

Hôm sau, T. chở V. và N. đến nhà bạn là Lê Văn D. rồi cả bốn kéo nhau vào nhà trọ. Trưa 15-11, người nhà của V. và N. tìm gặp hai em đang trong trạng thái say rượu. Qua xác minh ban đầu, cả nhóm thuê hai phòng, V. ngủ chung với T. còn N. ngủ chung với D. Tuy V. và N. khẳng định không có quan hệ tình dục nhưng trước sự phản ứng của gia đình, Công an huyện Mỏ Cày Nam đã đưa V. và N. đi khám y chứng.

Thượng tá Tân cho biết kết quả khám y chứng, V. và N. đều bị rách màng trinh nhưng hai cô bé vẫn không thừa nhận có quan hệ tình dục với T. và D. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

XUÂN LƯƠNG - TÂM PHÚC