Bị can có dấu hiệu bị giam sai luật

Ngày 21-10, một nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết các cơ quan chức năng đã phát hiện những vi phạm nghiêm trọng trong việc tạm giam đối với chị Trần Thị Hải Yến (31 tuổi, ngụ thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên), người bị cho là tự tử trong nhà tạm giữ Công an huyện Tuy An chiều 7-10.

Theo một lãnh đạo cơ quan nội chính tỉnh Phú Yên, việc tạm giam, gia hạn tạm giam của VKSND huyện Tuy An đối với bị can Yến là không cần thiết vì bị can là phụ nữ, có nhân thân tốt, có địa chỉ cư trú rõ ràng, phạm tội (nếu có) thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. “Mặt khác, trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử từ sơ thẩm đến phúc thẩm, bị can Yến một mực kêu oan, gia đình xin thay đổi biện pháp ngăn chặn nhưng vẫn bị tạm giam là điều cần xem lại” - vị này nói.

Hay tin con chết, cha mẹ chị Yến đến bệnh viện viết đơn xin nhận xác và công an nhận đơn rồi tự chôn cất. Ảnh: TL

Cũng theo nguồn tin trên, qua nghiên cứu hồ sơ cho thấy chị Yến đã bị VKSND huyện Tuy An giam giữ trái pháp luật. Vị này phân tích: Ngày 1-7, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm vụ án Yến về tội cố ý gây thương tích, tòa hủy bản án sơ thẩm ngày 19-3 của TAND huyện Tuy An vì chưa đủ chứng cứ, cơ sở để buộc tội, có nhiều vi phạm nghiêm trọng về tố tụng. Cấp phúc thẩm đã giao hồ sơ cho VKSND huyện Tuy An điều tra lại theo thủ tục chung. Sau đó, TAND tỉnh Phú Yên ra quyết định tạm giam bị cáo Yến đến ngày 8-7 để chuyển hồ sơ cho VKSND huyện Tuy An. Vừa hết hạn tạm giam của tòa, ngày 9-7, VKSND huyện Tuy An ra lệnh tạm giam số 01/LTG-VKS tạm giam bị can Yến trong thời gian ba tháng (từ ngày 9-7 đến 7-10). Trước khi lệnh tạm giam của VKSND huyện Tuy An đối với bị can Yến hết hạn, ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An có công văn đề nghị VKSND huyện gia hạn tạm giam lần thứ nhất đối với bị can Yến trong thời gian hai tháng kể từ ngày 8-10. Và ngày 7-10, VKSND huyện Tuy An đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giam lần thứ nhất của Công an huyện Tuy An.

Sau khi VKS có quyết định gia hạn tạm giam, 14 giờ 25 ngày 7-10, Công an huyện Tuy An tống đạt quyết định gia hạn tạm giam đến bị can Yến thì 3 giờ sau, bị can Yến chết trong buồng tạm giam.

“Vụ án này được điều tra lại theo thủ tục chung và hồ sơ được chuyển đến VKSND huyện Tuy An. Trong trường hợp này phải áp dụng Điều 166 Bộ luật Tố tụng hình sự, tức VKS có quyền ra lệnh tạm giam bị can trong thời hạn tối đa là 30 ngày. Tuy nhiên, VKSND huyện Tuy An đã ra lệnh tạm giam bị can ba tháng là trái với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, có dấu hiệu của tội ra quyết định trái pháp luật. Đây có thể là nguyên nhân khiến bị can Yến uất ức, dẫn đến cái chết” - vị này nói.

Trong cuộc họp bàn việc giải quyết vụ án này vào ngày 17-10, một lãnh đạo VKSND tỉnh thừa nhận VKSND huyện Tuy An có sai sót trong việc tạm giam bị can Yến.

Ngày 15-1-2013, cơ quan tố tụng huyện Tuy An bắt tạm giam bị can Yến để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Sau khi TAND huyện Tuy An kết tội, TAND tỉnh Phú Yên đã hủy án để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung vì chưa đủ căn cứ kết tội, cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng tố tụng… Khi bị can Yến chết, gia đình xin nhận xác về chôn theo phong tục thì công an tự chôn cất, gây bức xúc cho gia đình. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị can Yến và gia đình kêu oan; gia đình nhiều lần xin bảo lãnh tại ngoại nhưng các cơ quan chức năng không chấp nhận.

TẤN LỘC