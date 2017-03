Bị cán đinh ở quốc lộ 51, hãy gọi 0911.131.117

Đinh tặc lộng hành khắp nơi Trên quốc lộ 1A, đoạn từ dưới cầu An Phú Đông đến chân cầu vượt Ngã Tư Ga cũng phải chịu trận với nạn rải đinh. Gần bốn năm qua, cứ sáng sớm mỗi ngày là anh Nguyễn Văn Phong (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) đi hút đinh trên đoạn đường này. Kết quả của một giờ đồng hồ vòng tới vòng lui trên đoạn đường chưa đến 100 m là hơn 100 g đinh. Thấy anh Phong tiếp tục làm việc nghĩa hiệp, người dân sống ven đường ra phụ anh nhặt đinh. Nhiều người chạy xe máy vội tấp vào gặp anh Phong bày tỏ bức xúc vì thường xuyên bị cán đinh trên đoạn đường này. “Mỗi sáng ngủ dậy, nghe tiếng chó sủa là biết có người dắt xe ngang qua nhà vì dẫm phải đinh. Đứng trên lầu thấy người ta dắt bộ đi qua, các tiệm vá xe kế bên thì vá lia lịa, tôi bức xúc lắm” - anh Phong nói. Chủ tịch xã cũng là nạn nhân của đinh tặc Tôi cũng là nạn nhân của nạn đinh tặc. Tình trạng này khiến người dân ở địa phương cũng như những người tham gia giao thông hết sức bức xúc. Tuyến quốc lộ 51 giáp ranh với xã An Phước, nạn rải đinh diễn ra phức tạp. Chúng tôi đã yêu cầu tất cả tiệm sửa xe trên địa bàn cam kết không được rải đinh, cũng như sửa, vá xe giá cao. Nhóm hút đinh tình nguyện đã làm những việc hết sức thiết thực, cần được nhân rộng không chỉ địa phương mà ở các địa phương khác. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến nhóm thanh niên này để động viên, khích lệ về mặt tinh thần. Ông VÕ CAO CƯỜNG, Chủ tịch UBND xã Tam Phước ________________________________ Trước phản ánh của người dân, chúng tôi đã có chỉ đạo cho công an hai xã Tam Phước và Phước Tân có các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát và xử lý các đối tượng rải đinh trên quốc lộ 51, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đại tá TRẦN TIẾN ĐẠT,

Trưởng Công an TP Biên Hòa