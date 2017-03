Bị cắt cổ chết khi đang nhậu

Khoảng 14 giờ cùng ngày, tại nhà ông NHC có tổ chức nhậu. Sau đó, người dân sống gần nhà ông C. nghe có tiếng kêu cứu nên chạy đến thì thấy một người đàn ông tên Thành (ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) đang nằm dưới nền nhà, tay ôm chặt cổ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng vài phút sau đã chết vì vết thương khá rộng.

Được biết, ông C. bị bại liệt, sống với hai đứa con nhỏ, vợ đã bỏ đi. Ông C. cho ông Thành (là bạn thân) về ở chung để phụ tiền điện nước. Sau vụ án, Công an huyện Bình Chánh đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Một số người liên quan đến cái chết của ông Thành được triệu tập để lấy lời khai. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

LƯU NGUYỄN