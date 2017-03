Bị cha đánh dã man trong ngày Thiếu nhi

Hiện cháu Thiên đang trong tình trạng tinh thần hoảng loạn nên mẹ cháu phải gửi cháu sang nhà hàng xóm.

Theo lời kể của chị Vân, mẹ cháu Thiên, trưa 1-6, Thiên đang đứng chơi với bạn cùng xóm trước sân thì ba cháu là Châu Văn Thuận đi nhậu về, kéo Thiên vào nhà đánh cháu tới tấp. Ông Thuận còn dùng chân đạp liên tiếp vào người cháu. Người hàng xóm liền báo công an kịp thời can thiệp, đưa cháu đi trạm xá. Kết quả, cháu Thiên bị trật khớp bả vai, sưng phù gân cơ tay, toàn thân nhiều chỗ sưng, bầm.

Nhiều người dân gần nhà cho biết nhiều năm qua cháu Thiên thường xuyên bị cha đánh dã man. Có lần cháu bị cha châm điếu thuốc lá đang cháy vào mắt, dùng củi lửa đâm vào vùng kín. Công an xã Nhơn Sơn cho biết ông Thuận đã nhiều lần bị công an lập biên bản hành vi bạo hành gia đình, viết cam đoan nhưng ông vẫn thường xuyên tái phạm. Vụ đánh con trưa 1-6, công an xã đã tạm giữ hành chính, đề xuất xử lý hình sự đối với ông Thuận.

MINH TRÂN