Bị chém nhầm, thượng sĩ công an tử vong

Một nguồn tin cho biết đêm 26-4, trên đường đi thăm bạn về, thượng sĩ Nhân (26 tuổi, công tác tại công an phường 9, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng) đã bị một nhóm thanh niên lạ mặt dùng mã tấu chém 7 nhát vào người tại khu vực Phú Tức, phường 2, TP Sóc Trăng.Cũng theo nguồn tin này, trước khi chém thượng sĩ Nhân, nhóm thanh niên trên đã ẩu đả với một nhóm khác ở phường 2. Trên đường truy đuổi nhau, cả nhóm gặp thượng sĩ Nhân nên tưởng lầm là kẻ thù và lao vào chém xối xả.Công an TP Sóc Trăng cho biết hồ sơ vụ án đã được chuyển về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng thụ lý.