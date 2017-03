Bị cho nghỉ việc vì tiếp xúc với báo chí ?

Theo Gia Bách (TNO)



Ông Quảng nói: “Sau vụ việc trung tá Dương Văn Dũng, Phó trưởng công an xã Tắc Vân, nổ súng làm anh Huỳnh Nhật Quang (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tắc Vân) bị thương trong lúc anh này bị còng 2 tay tại trụ sở công an xã (Thanh Niên đã thông tin), tôi và anh Chuyển có tiếp xúc với nhà báo, thì liền bị Công an xã Tắc Vân mời lên làm việc với nội dung đã nói gì với nhà báo, tại sao không thông qua lãnh đạo. Khi mời lên làm việc lần thứ 3, tôi không lên thì bị lập biên bản không chấp hành, sau đó thì được trao quyết định cho nghỉ việc”. Cũng như ông Quảng, ông Chuyển khẳng định sau khi tiếp xúc với báo chí, công an xã đã mời ông lên làm việc 2 lần.Trung tá Trần Minh Toàn, Trưởng công an xã Tắc Vân, xác nhận việc có mời ông Chuyển, ông Quảng lên làm việc xoay quanh nội dung cung cấp, nói gì với báo chí, xem họ nói có đúng sự thật không.Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Lâm Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND xã Tắc Vân, giải thích: “Tôi thực hiện theo Công văn 158 của Chủ tịch UBND TP.Cà Mau. Trình độ văn hóa của anh Chuyển và anh Quảng không đủ chuẩn nên chúng tôi cho nghỉ việc. Trước khi cho nghỉ việc, chúng tôi có mời 2 anh này lên cho hay và thông báo nếu 2 anh đồng ý về ấp công tác thì chúng tôi sẽ bố trí. Về ấp để hai anh này bổ sung, nâng cao trình độ học vấn của mình, khi đủ chuẩn sẽ rút lên xã nhưng cả hai không đồng ý nên buộc chúng tôi ra quyết định cho nghỉ việc”.Ông Nhàn lý giải như thế, nhưng trong biên bản triển khai quyết định cho nghỉ việc đối với ông Chuyển và ông Quảng vào ngày 1.4 thể hiện rõ, khi trao quyết định nghỉ việc xong cuộc họp mới nhắc đến chuyện về ấp công tác đối với 2 ông này.Trong khi đó, ông Trần Ngọc Thanh, Trưởng phòng Nội vụ TP.Cà Mau, cho biết: “Thực hiện Công văn 158 của Chủ tịch UBND TP.Cà Mau về việc chấm dứt và không hợp đồng lao động chưa qua đào tạo vào cơ quan nhà nước thì TP.Cà Mau có 14 trường hợp. Trong đó, xã Tắc Vân có 1 trường hợp nhưng vẫn còn đang xem xét chưa ra quyết định”. Được biết, ông Chuyển, ông Quảng đều có thâm niên công tác trên dưới 10 năm; riêng ông Chuyển là con liệt sĩ.