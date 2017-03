Bị công an đánh gãy tay vì không đội mũ bảo hiểm?

Theo anh Thành, tối 15-10, anh chạy xe từ khu trung tâm hành chính thị xã Dĩ An về phòng trọ nhưng quên đội mũ bảo hiểm. Chạy xe đến khu phố Bình Đường 1, anh bị công an và dân phòng dừng xe, yêu cầu xuất trình giấy tờ, và về Công an phường An Bình lập biên bản. Anh cãi: “Tôi vi phạm giao thông thì các anh lập biên bản, sao lại phải mời tôi về phường?”. “Ngay lúc đó, một người đã dùng gậy đánh, mấy người khác xông vào đánh, đá tôi túi bụi. Sau đó họ đè tôi xuống đường rồi dùng thắt lưng trói, đưa tôi lên xe máy chở về công an phường. Trong lúc đánh, một người còn nói: “Tao là Lê Anh Tuấn, Công an phường An Bình, đánh mày đấy, mày muốn gì (?)”. Tại công an phường, họ tiếp tục đánh. Tôi phải quỳ xin họ mới thôi. Sau đó, họ lập biên bản vi phạm hành chính là cản trở, không chấp hành khi vi phạm. Đến gần 12 giờ đêm, họ cho tôi về sau khi giữ điện thoại, giấy xe.

Anh Thành lúc được cấp cứu trong bệnh viện với nhiều vết bầm trên cằm, cổ. Ảnh: CTV

Khi tôi về đến phòng trọ, bạn cùng phòng đã chở tôi đến bệnh viện cấp cứu”- anh Thành nói.

Tại bệnh viện, anh Thành được chẩn đoán: Gãy kín xương bàn tay, chấn thương phần mềm, cổ, ngực.

Sáng hôm sau, người nhà anh Thành đến Công an phường An Bình hỏi sự việc và công an phường xin lỗi gia đình, hứa lo một phần thuốc men cho anh Thành.

Chiều 16-11, đại diện công an phường cùng ông Lê Anh Tuấn đã đến phòng trọ của anh Thành để xin lỗi và hỗ trợ 2 triệu đồng tiền thuốc men.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Vũ Hoàng Long, Trưởng Công an phường An Bình, nói: “Sự việc đánh người là có và chúng tôi đã nhận được phản ánh của người dân. Tuy nhiên, chúng tôi đang trong quá trình xác minh, xem sự việc diễn ra như thế nào nên chưa thể trả lời được…”.

XUÂN LƯƠNG