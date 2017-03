Bị công an đánh khi báo tin cướp xe?

Đó là trường hợp của anh Lê Ngọc Du, 30 tuổi, ngụ khu phố 1, thị trấn Củ Chi, TP.HCM. Theo tường trình của Du vào khoảng 1 giờ ngày 15-6, Du nhận điện thoại của người bạn gái tên Kiều (ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh) báo tin bị cướp xe máy. Trước đó, Kiều chở bạn đến thị trấn Củ Chi thì có hai thanh niên lạ đi xe máy kè theo, ép xe. Cả hai tự xưng là dân phòng đòi kiểm tra giấy tờ. Khi Kiều thắc mắc “Sao các anh mặc đồng phục dân phòng?”, lập tức họ rút roi điện gí vào người Kiều. Hoảng sợ, Kiều bỏ chạy thì bị hai người này cướp xe. Sau đó, Kiều đến Công an thị trấn Củ Chi trình báo bị cướp xe nhưng các công an viên trực đêm đang ngủ, gọi mãi không ai dậy giải quyết. Sốt ruột, Kiều liền điện thoại cho Du.

Theo trình bày của Du, khi chạy vào trụ sở tìm người để trình báo, anh nhìn thấy một người đang trùm mền nằm ngủ trên bàn nên anh nắm chân giật dậy. Người này liền ngồi dậy và ra lệnh đưa Du ra phía sau trụ sở. Tại đây, Du bị một công an viên tên Hiếu cùng một số người xúm vào đánh ngất xỉu.

Anh Lê Ngọc Du cùng vết tích trên người khi vào BV Đa khoa Củ Chi. ảnh: CTV

Bà Loan (mẹ của Du) kể lại: “Rạng sáng, tôi nghe tin báo đến công an thị trấn bảo lãnh con ra. Khi tôi đến, thấy Du quần áo xốc xếch, trên người nhiều vết bầm tím, nằm một chỗ, không đi nổi. Tôi nhờ người đưa Du đến BV Đa khoa Củ Chi cấp cứu”. Chẩn đoán ban đầu của bệnh viện, anh Du chấn thương phần mềm do bị đả thương. Vết thương ở vùng vai, ngực, bên hông cho thấy bị tác động mạnh bằng tay và công cụ hỗ trợ (dùi cui, gậy...).

Những ngày sau, bệnh nhân Du có biến chứng sốt li bì, mê man nên được chuyển đến BV Chợ Rẫy ngày 21-6.Bức xúc về việc con bị đánh khi đến công an báo án đến nỗi nhập viện, bà Loan đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Cũng theo lời bà Loan, công an thị trấn có cử người đến tận nhà bà xin lỗi, đề nghị rút đơn khiếu nại và hứa sẽ kiểm điểm cán bộ, chiến sĩ vi phạm.

Ngày 22-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Nguyễn Văn Xộn, Phó Công an huyện Củ Chi, cho biết: Theo báo cáo của Công an thị trấn Củ Chi và bản tường trình của Trung sĩ Võ Chí Hiếu, lúc hơn 1 giờ ngày 15-6, có người đến trụ sở trình báo về vụ cướp xe vừa xảy ra ở cầu vượt.

Đêm đó, Trung sĩ Hiếu trực ở cơ quan đã hướng dẫn người bị hại viết tường trình vụ việc và gọi đồng nghiệp ghi lời khai. Lúc này, Du từ bên ngoài vào, đi thẳng tới phòng làm việc của Thiếu tá Trần Tùng Khương, Phó Trưởng Công an thị trấn, khi Thiếu tá Khương đang ngủ. Du gọi dậy, bẻ quặt tay Thiếu tá Khương ra sau, dẫn ra bàn làm việc rồi đập tay xuống bàn hỏi: “Tại sao cướp xe như vậy mà công an không làm việc?”. Thấy vậy, Trung sĩ Hiếu và những người có mặt tại đây tới gỡ tay Du ra… Nhận thấy Du có mùi rượu bia, chửi bới, xúc phạm người khác, không thể làm việc được nên công an đưa Du ra sau ngồi nghỉ.

Theo tường trình của Trung sĩ Hiếu, khi dẫn giải Du, hai bên có xô xát và Du té ở bậc thềm trụ sở. Công an thị trấn đã báo cho mẹ của Du tới bảo lãnh về, hẹn hôm sau tới làm việc nhưng không thấy Du trở lại. Cho tới nay, cơ quan công an chưa tiếp xúc với Du và gia đình. Tới đây, Công an huyện Củ Chi sẽ gặp gia đình để làm rõ nội dung đơn thư tố cáo và xem xét các thương tích của Du.

PHẠM THỦY