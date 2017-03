Bị công an mời làm việc, một thanh niên đi cấp cứu

Đã tiếp nhận đơn của bà Trần Thị Bé (ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) khiếu nại về việc con bà là Nguyễn Hữu Phước (22 tuổi) nghi bị công an đánh phải nhập viện. Theo ông Quý, Ban Chỉ huy công an huyện đang yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ liên quan báo cáo sự việc, nếu cá nhân nào sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Cụ thể hơn, Trung tá Lê Văn Hà, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Bình Chánh, cho biết đã yêu cầu Thiếu tá Bùi Thiện Thành (Đội phó) và Trung úy Việt (điều tra viên) là hai cán bộ trực đêm 18-9 làm tường trình. Trong khi chờ xác minh, làm sáng tỏ sự việc, công an huyện đã cử đại diện đến bệnh viện thăm Phước và động viên gia đình.

Ngày 20-9, bà Trần Thị Bé (mẹ của Phước) phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM con trai bà là Nguyễn Hữu Phước bị Công an huyện Bình Chánh mời đến làm việc rồi đánh gây thương tích. Hiện Phước đang cấp cứu tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM) với nhiều vết thương ở phần mềm, có khối u tụ máu ở não và chấn thương não.

Phước đang điều trị tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM với nhiều vết thương, Ảnh: XN

Theo bà Bé, tối 17-9, ông Nguyễn Văn Mãi, Phó Trưởng Công an xã Tân Nhựt (Bình Chánh), điện thoại cho con rể bà yêu cầu đưa Phước đến trụ sở công an xã để “ký một số giấy tờ”. Nghe vậy, sáng hôm sau, Phước đến công an xã thì được đưa thẳng vào trụ sở Công an huyện Bình Chánh. Tại đây, Phước bị tạm giữ để làm rõ nội dung đơn tố cáo của gia đình MM (15 tuổi) về việc Phước có hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên.

Đến rạng sáng 19-9, Trung úy Việt điện thoại cho bà Bé đến làm thủ tục bảo lãnh Phước về. Khi bà Bé đến làm thủ tục, đón Phước ở cổng Công an huyện Bình Chánh thì bất ngờ Phước ngã quỵ, bất tỉnh. Thấy Phước rơi vào tình trạng buồn nôn, đau đầu, có dấu hiệu hôn mê nên gia đình đưa đi cấp cứu.

Lúc tỉnh, Phước kể lại: “Trong quá trình điều tra, tôi bị cùm chân và đánh bằng dùi cui. Ngoài cán bộ Việt có một công an đang trực ban dùng còng số 8 kẹp các ngón tay rồi uy hiếp, buộc tôi phải ký biên bản rồi chú thích khi làm việc tôi rất minh mẫn, không bị công an đánh”.

XUÂN NGỌC - ÁI NHÂN