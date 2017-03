Bị đâm chết khi đi mua hủ tiếu

Khoảng 20 giờ tối 11-9, anh An ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại ấp Chợ, xã Phú Hòa Đông (Củ Chi) thì một người bạn muốn ăn hủ tiếu nên An lấy xe máy chạy đi mua.

Gần một tiếng đồng hồ sau, nhóm bạn hốt hoảng khi thấy anh An trở về trong tình trạng bị thương, máu chảy rất nhiều ở vùng bụng nên lập tức chở An đi cấp cứu. Sau đó anh An đã được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, đến ngày 23-9 anh An đã tử vong.

Trước đó, ông Phạm Ký (cha ruột của An) đã đến Công an xã Phú Hòa Đông tố cáo chính Nguyễn Tuấn Linh là người đâm An.

H.TUYẾT