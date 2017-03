Bị đánh chết khi đang cầm mã tấu chém người

Ngày 17-12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP cho biết đã tiếp nhận Nguyễn Hữu Lộc (SN 1993, ngụ quận 7) do Công an huyện Nhà Bè chuyển lên, để lập hồ sơ xử lý hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 20 phút ngày 14-12, Nguyễn Thành Nhân (SN 1993, ngụ huyện Nhà Bè) cùng một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến khu phố 6, thị trấn Nhà Bè (huyện Nhà Bè) để thanh toán Ngô Thanh Tâm (SN 1994, ngụ huyện Nhà Bè). Khi thấy Tâm cùng Lộc ngồi trước một tiệm internet, Nhân cầm mã tấu chém đối thủ nhưng Tâm chạy thoát. Chém người không thành, Nhân quay lại hẻm 342 Huỳnh Tấn Phát (Q.7) tiếp tục tìm chém Lộc thì bị Lộc dùng một khúc cây đánh vào đầu gây chấn thương nặng. Sau khi được đưa cấp cứu, đến rạng sáng ngày 15-12, Nhân đã chết tại bệnh viện.

Theo T. Tiến (NLĐO)