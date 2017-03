Bị đánh khi báo với công an phường việc mất giấy tờ?

Trong đơn anh Đức tố bị hai Công an phường 9, quận 8 là Trung úy VQT và Thiếu úy NVT đánh tại trụ sở công an phường.

Theo anh Đức, tối 13-7, anh đến nhà người chú ruột tại phường 9, quận 8. Tại đây, anh Đức và người đang thuê nhà của chú anh phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi to tiếng. Anh Đức điện thoại gọi công an phường. Sau đó, công an xuống hiện trường mời toàn bộ những người có mặt tại đây về trụ sở giải quyết.

Tại trụ sở, anh Đức trình báo với Trung úy T. cùng Thiếu úy T. rằng mình bị vừa bị kẻ gian móc trộm ví cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân. Trước đó, anh có đến Công an phường Hiệp Bình Chánh nơi anh cư trú làm đơn cớ mất.

Tuy nhiên, ngay sau đó anh Đức bị còng tay lại. Khi anh Đức lên tiếng phản đối vì sao mình có lai lịch rõ ràng, không làm gì vi phạm pháp luật mà bị còng tay thì Trung úy T. cùng Thiếu úy T. đã đánh anh.

Nạn nhân tường trình bị hai người này thay phiên nhau dùng dùi cui, chai dầu gió, cuốn sổ dày đập vào đầu, mặt. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, anh Đức mới được ra về. Gia đình phải dìu anh đi do anh bị choáng, đau đầu, buồn nôn. Vài giờ sau, anh Đức được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trung tá Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng Công an phường 9, quận 8, là người trực chỉ huy tối hôm xảy ra vụ việc, cho biết: “Hai cán bộ công an đã làm tường trình, công an phường đã báo cáo lên công an quận để công an quận xử lý”.

ÁI NHÂN