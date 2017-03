Bị đánh trọng thương vì nghi trộm tiền công đức

Vợ anh Gòn kể: Trưa 7-8, chị nhận tin chồng bị Công an phường Mỹ Hải tạm giữ do nghi lấy trộm thùng tiền công đức của chùa PH. Chị chạy đến nhưng công an phường không cho vào gặp, chị nghe rõ tiếng anh Gòn kêu la rồi sau đó im luôn. Nửa giờ sau, chị vào được bên trong thì thấy anh Gòn ngất xỉu, máu chảy ở đầu nên yêu cầu mọi người đưa anh đi cấp cứu.

Theo lời thầy trụ trì chùa PH cùng một số người dân phường Mỹ Hải, anh Gòn vào chùa trộm thùng tiền công đức đem ra bên hông chùa, cạy nắp lấy tiền. Bị phát hiện anh Gòn bỏ lại xe máy, chạy bộ hơn cây số thì bị bắt lại, giao công an.

Vợ anh Gòn cho biết đại diện Công an phường Mỹ Hải có đề nghị hỗ trợ 5 triệu đồng để chuyển viện. Theo Thượng tá Võ Bá Long, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Ninh Thuận, hiện các đơn vị nghiệp vụ đang xác minh nguyên nhân anh Gòn bị chấn thương để báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh.Tuy nhiên, đến 21 giờ 30, anh Gòn đã chết.

MINH TRÂN