Bị đánh vì... trả lại của rơi: Xác định oan sai, công khai xin lỗi

Liên quan đến vụ ông Nông Văn Thanh (xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) nhặt được của rơi mang trả thì bị người nhà ông Từ Phước Vinh (xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và hai công an viên xã Phú Hội đánh phải nhập viện xảy ra ngày 22-3, chiều 28-3 đại diện UBND xã Phú Hội (gồm trưởng công an xã và chủ tịch UBND xã) đã đến nhà ông Nông Văn Thanh xin lỗi và bồi thường viện phí 1 triệu đồng. Theo ông Phạm Viết Thạch - chủ tịch UBND xã Phú Hội, ông Thanh từ chối nhận khoản tiền bồi thường tổn thất tinh thần, sức khỏe cũng như ngày công lao động ông bị mất trong thời gian nằm viện. Chính quyền xã sẽ có văn bản xác định oan sai gửi đến đảng ủy xã nơi ông Thanh sinh sống. Xã Phú Hội sẽ thông báo rộng rãi trong phạm vi xã về việc ông Thanh bị oan sai và yêu cầu xã Tân Văn hỗ trợ ra thông báo tương tự. Cùng ngày, ông Nguyễn Phú Chuyển, trưởng phòng Công an huyện Đức Trọng, cho biết đã chỉ đạo hoàn tất hồ sơ và ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Từ Phước Vinh và người nhà. Ông Chuyển cho biết thêm việc các công an viên bắt người và đánh người như vụ việc trên là sai, có cơ sở khởi tố hình sự nếu nạn nhân có yêu cầu. Trước mắt sẽ buộc thôi việc với các công an viên, sau đó sẽ điều tra xử lý tiếp. Trao đổi với ông Thanh qua điện thoại, ông cho biết các vết thương của ông đã lành, sức khỏe đã ổn định trở lại. Ông chỉ mong các công an viên này xin lỗi vì gây mất uy tín của ông trước cộng đồng.

Theo Mai Vinh (Tuổi Trẻ)