Bị điện giật chết khi đang xay thịt

Bà Sâm, mẹ của nạn nhân cho biết, vào khoảng 9 giờ 30 ngày 16/10, anh Đặng Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1981, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) vận hành máy xay thịt làm chả ở nhà dưới. Lúc này ngoài nạn nhân ra chỉ có bà Sâm ở nhà, đang ngồi ngoài cửa. Bỗng bà Sâm nghe tiếng thét của anh Minh liền chạy vào thì thấy con nằm ngất giữa nền nhà. Bà Sâm đụng vào nạn nhân và cũng bị điện giật nhẹ.









Nơi anh Minh bị điện giật



Theo Khánh Hồng (DT)



Ngay lập tức bà Sâm nhờ hàng xóm tiến hành cấp cứu tại chỗ nhưng anh Minh đã tắt thở.Qua tiến hành khám xét hiện trường, Công an phường Hải Châu 2 cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do điện giật vì máy xay thịt bị rò rỉ điện. Nạn nhân làm việc không có các thiết bị bảo hộ an toàn lao động.Được biết anh Minh có 2 con nhỏ, vợ không có việc làm ổn định.