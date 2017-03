Bị giam bằng lái vẫn lái xe “nhồi” khách

Xe khách 37N-1163 loại 50 chỗ ngồi chạy hướng Vinh - Sài Gòn do tài xế Phan Như Truyền (SN 1974, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển. Khi bị kiểm tra, tài xế Truyền không xuất trình được giấy phép lái xe do đã bị CSGT Đồng Nai tạm giữ trước Tết. Tiếp tục kiểm tra, CSGT phát hiện chiếc xe này “nhét” đến 76 khách (vượt 26 khách).