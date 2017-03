Bị “giang hồ” ném đá để đòi nợ

Đó là trường hợp của anh Phạm Bạn (ngụ ấp Tân Lập, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu). Một nhóm người lạ mặt kéo đến nhà anh Bạn tự xưng là “giang hồ” rồi ném gạch đá tới tấp khiến anh và em trai của anh bị thương.

Sáng 23-9, tiếp xúc với Pháp Luật TP.HCM, anh Bạn kể lại vào tối 22-9, có bốn thanh niên chạy hai xe máy đi vào sân nhà anh. Hai người ngồi ngoài, còn hai người vào trong nhà xưng tên là Quân và Đỏ. Cả hai cho biết con trai anh Bạn là PDK đang nợ tiền họ 10 triệu đồng, tính thêm tiền lãi 3 triệu đồng nữa là 13 triệu đồng, đề nghị gia đình trả thay. Nghe con nợ tiền như vậy, cùng thái độ hung hãn của kẻ côn đồ, anh Bạn đồng ý trả để yên chuyện. Tuy nhiên, khi thấy anh Bạn đồng ý trả ngay số nợ, bất ngờ cả hai “hét” thêm lên đến 20 triệu đồng. Lúc này anh Bạn phản ứng, không đồng ý trả, nói sẽ mời công an đến nhà giải quyết.

Anh Bạn và người nhà bức xúc kể lại vụ việc. Ảnh: TK

Hai chiếc xe máy của nhóm đòi nợ để lại tại nhà anh Bạn.

Nghe vậy, Quân và Đỏ lớn tiếng đe dọa rồi bỏ đi ra ngoài. Ngay sau đó, hàng chục thanh niên khác xuất hiện dùng gạch, đá ném liên tiếp vào nhà anh Bạn. Anh Bạn bị đá chọi trúng gãy ngón tay và bị thương ở chân. Còn em trai anh cũng bị ném đá trúng góc mắt, chảy máu. Người trong nhà vội vàng đóng cửa để hạn chế gạch ném vào nhưng nhóm côn đồ vẫn không ngừng tay. Khi em anh Bạn cùng hợp sức ra ngoài chống cự lại, nhóm côn đồ trên mới bỏ đi. Do vội vàng tẩu thoát nên nhóm trên đã bỏ lại hai chiếc xe máy (biển số 72K1-051.72 và 72K1-004.96) trong sân nhà anh Bạn. Hai chiếc xe này cũng bị ném gạch, đá làm hư hỏng.

Trước đó, vào tháng 12-2011, anh Bạn từng làm đơn gửi đến công an địa phương trình báo và nhờ can thiệp việc PDK (con trai anh) đột nhiên bị mất tích. Theo anh Bạn, anh nghi con trai bị bắt cóc do có người đòi nợ số tiền cá độ bóng đá tổng cộng 70 triệu đồng. Các đối tượng còn nhắn tin, gọi đến số điện thoại nhà đòi tiền. Thực ra con anh Bạn do sợ bị đánh nên bỏ nhà đi trốn nợ. Quãng thời gian này có hai thanh niên đi xe máy, bịt khẩu trang che kín mặt chạy tới nhà anh Bạn hỏi K. có ở nhà hay không. Tối 22-9, phát hiện K. vừa về tới nhà là nhóm côn đồ kéo đến.

Qua trình báo của nạn nhân, Công an huyện Long Điền đến nhà anh Bạn dựng lại hiện trường để điều tra vụ việc. hai xe máy tang vật của các đối tượng bỏ lại đã được công an thu giữ.

