Bi hài vụ chị dâu có giấy đăng ký kết hôn với em chồng

Chúng tôi về thôn Hòa Thạnh, xã An Cư, huyện Tuy An (Phú Yên) để tìm hiểu và xác minh sự việc hy hữu trên. Trong ngôi nhà nhỏ, chúng tôi gặp vợ chồng anh Bùi Văn Phụng (45 tuổi), chị Bùi Thị Thanh Hương (43 tuổi) cùng anh em cháu Bùi Ngọc Mẫn (12 tuổi) và Bùi Ngọc Mơ (1 tuổi). Anh chị cho biết, vào năm 2002, hai người làm đám cưới trước sự chứng kiến của hai bên họ hàng cha mẹ và bạn bè gần xa. Hơn 10 năm “đầu ấp tay gối”, hai cháu Mẫn và Mơ ra đời trong niềm vui, niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng nông dân nghèo.

Hàng ngày, vợ chồng anh Phụng, chị Thương chịu thương chịu khó, chí thú làm ăn, ai thuê mướn công việc gì cũng làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bỗng nhiên, chị Thương mang tiếng “lấy em chồng” và sống trong nỗi buồn không biết thổ lộ cùng ai.

Sự việc được phát hiện khi chị Võ Thị Kim (45 tuổi, chị dâu anh Phụng) đi làm giấy khai sinh cho cháu gái Bùi Ngọc Mơ. Tuy nhiên, khi cầm đến tờ giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng anh Phụng, chị Kim tá hỏa khi phát hiện trong giấy đăng ký kết hôn ghi rõ ràng: Chồng là Bùi Văn Minh, vợ là Bùi Thị Thanh Thương, nơi đăng ký: Ủy ban nhân dân xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Điều oái ăm, anh Minh chính là em ruột của anh Phụng (!).

Chị Thương chia sẻ: “Tui thì có chút chữ nghĩa vì đã học hết lớp 5, chứ anh Phụng chồng tui mù chữ hoàn toàn, một chữ bẻ đôi cũng chẳng biết. Không chỉ trong giấy kết hôn ghi Bùi Văn Minh là chồng tui, mà mấy tờ giấy khai sinh của các cháu nơi phần tên cha đều là Bùi Văn Minh. Quanh năm suốt tháng, anh Phụng thường đi chặt mía thuê cho người ta, còn tui lên rừng phát chồi cây thuê kiếm sống.

Hồi đó, tui có nhờ cha tui đi làm dùm giấy đăng ký kết hôn. Cha đem giấy đăng ký kết hôn về đưa cho anh Phụng cất trong tủ, tui cũng không xem xét lại. Giấy khai sinh của cháu Mẫn cũng được anh Phụng cất chung với giấy đăng ký kết hôn”.

Ngồi bên cạnh vợ con, anh Phụng cười mà như mếu. Anh cho biết, anh rất hối hận bởi khi còn nhỏ ham chơi không chịu đến trường học chữ. Vì thế mới xảy ra cớ sự dở khóc, dở cười như hôm nay: Bởi không biết chữ nên khi nhận tờ giấy kết hôn, anh cũng chẳng biết trong đó viết gì. Được biết, ông Bùi Thanh Long (cha chị Thương) đã qua đời vì bạo bệnh cách đây tròn năm, hưởng thọ 79 tuổi, mẹ chị cũng mất cách đây hơn 3 năm nay.

Một số giấy tờ liên quan.

Sự nhầm lẫn tai hại

Bà Nguyễn Thị Xin (75 tuổi, mẹ hai anh Phụng và Minh) cho biết: “Hồi đó, nếu anh sui cẩn trọng hơn đi gặp hỏi tui, thì sẽ rõ Phụng là trong giấy tờ của thằng hai, còn tên Minh là tên gọi ở nhà hàng ngày. Trong khi đó, thằng Minh em thằng Phụng, ở nhà còn gọi là thằng Đức, ai cũng biết”.

Bà Xin cho biết, chồng bà qua đời đã lâu. Bà ở vậy nuôi ba người con trai gồm Bùi Văn Bình (chồng chị Kim), Bùi Văn Phụng, Bùi Văn Minh khôn lớn. Hiện anh Minh vẫn chưa lập gia đình, sống chung với mẹ trong căn nhà nhỏ. Mấy ngày nay, anh Minh đi ghe bạn (làm thuê cho ghe tàu bắt cá) tại vùng biển phía Nam chưa về.

Còn giấy khai sinh của cháu Bùi Ngọc Mẫn (con chị Thương) quả thực không phải lỗi của anh Phụng mà lỗi nằm ở chỗ anh… không biết chữ. Khi đi làm khai sinh, anh Phụng mang giấy đăng ký kết hôn ra xã. Cán bộ hộ tịch cứ dựa vào tên người chồng trong giấy đăng ký kết hôn mà ghi tên cha vào khai sinh cho cháu Mẫn. Phải đến lần làm giấy khai sinh cho đứa con thứ hai thì sự nhầm lẫn này mới được phát hiện.

Sau đó, chị Thương đã gửi đơn đến TAND huyện Tuy An yêu cầu hủy giấy đăng ký kết hôn với em chồng và hủy luôn giấy khai sinh của cháu Mẫn để đăng ký lại.

Ngày 2.4, TAND huyện Tuy An đã đưa vụ án “nhầm chồng” ra xét xử sơ thẩm công khai về việc “xin ly hôn” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 142014 QĐXX-ST ngày 24.2 giữa nguyên đơn là bà Bùi Thị Thanh Thương và bị đơn là ông Bùi Văn Minh, cùng trú tại thôn Hòa Thạnh, xã An Cư, huyện Tuy An. Người có quyền lợi liên quan là ông Bùi Văn Phụng.

TAND huyện Tuy An đã ra quyết định không công nhận quan hệ vợ chồng giữa chị Bùi Thị Thanh Thương và anh Bùi Văn Minh, đồng thời tuyên hủy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giữa chị Thương và anh Minh, hủy giấy khai sinh của cháu Bùi Ngọc Mẫn (con chị Thương).

Sau khi quyết định ly hôn trên giấy tờ có hiệu lực, chị Thương và anh Phụng đã đến UBND xã An Cư (Tuy An) để làm lại thủ tục đăng ký kết hôn theo đúng quy định và cải chính giấy khai sinh cho cháu Mẫn. Sự nhầm lẫn này đã gây ra không ít rắc rối về mặt pháp lý cho gia đình chị Thương.