Bị hàng xóm truy sát vì thiếu 30.000 đồng

Trước đó, ngày 4-8, người nhà chở ông Xay đến bệnh viện cấp cứu do bị dập lá lách, ruột non, tụy.

Bà Lê Thị Phường, vợ nạn nhân, cho biết ông bị một người hàng xóm tên Bảy đuổi đánh đến bất tỉnh. Nguyên nhân ông Bảy và ông Xay tranh cãi với nhau số nợ 30.000 đồng mà ông Xay còn thiếu. Ông Bảy đánh ông Xay té ngã rồi giẫm lên vùng bụng, ngực. Ông Xay bất tỉnh trên đường, được một người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tối 18-8, ông Nguyễn Văn Hào, Phó Trưởng Công an xã Phú Hội (Chợ Mới, An Giang), xác nhận thông tin trên và cho biết công an xã đã hoàn tất hồ sơ ban đầu chuyển Công an huyện Chợ Mới thụ lý.

VÕ BÁ