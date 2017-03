Bị kỷ luật oan vì sáu cây kèn trumpet

Tháng 8-2008, huyện Đức Hòa (Long An) thanh tra Nhà văn hóa Thiếu nhi và phát hiện sáu cây kèn trumpet trong kho không cánh mà bay. Lục tìm khắp kho vẫn không thấy nên huyện đã yêu cầu bà Hằng bồi thường 40 triệu đồng. Tiếp đến, đầu tháng 2-2009, bà bị cảnh cáo về mặt đảng, cách chức phụ trách Nhà văn hóa Thiếu nhi chuyển sang làm nhân viên thư viện Trường THCS Thi Văn Tám. Sau khi bà Hằng đi thì tháng 7-2009, nhà văn hóa phát hiện sáu cây kèn tự nhiên xuất hiện. Khi biết việc này, bà Hằng yêu cầu huyện ủy Đức Hòa xóa kỷ luật; khôi phục quyền lợi chính trị, kinh tế do bị kỷ luật oan. Bà cũng yêu cầu công an làm rõ việc xuất hiện trở lại của sáu cây kèn nhưng chưa có phản hồi.

A.AN