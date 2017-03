Bị làm khó vì chụp ảnh lãnh đạo bãi tắm?

Đến trưa, trong lúc đợi bạn, Lập dùng điện thoại chụp bãi tắm. Thấy vậy, một số nhân viên đã giật lấy điện thoại vì cho rằng Lập đã chụp ảnh lãnh đạo bãi tắm khi chưa được sự đồng ý của họ. Tại bãi tắm không có biển báo cấm quay phim, chụp ảnh.

Anh Lập đã đến Công an phường Thắng Tam trình báo. Trung tá Nguyễn Trọng Tân, Công an phường Thắng Tam, xuống giải quyết vụ việc và giữ điện thoại của Lập nhưng không lập biên bản thu giữ và hẹn hai bên 14 giờ chiều cùng ngày đến trụ sở làm việc. Theo Lập trình bày, tại Công an phường Thắng Tam, phía công an và lãnh đạo bãi tắm yêu cầu Lập xóa ảnh chụp tại bãi tắm thì mới trả điện thoại lại rồi cho về.

TRÙNG KHÁNH