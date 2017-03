Bị lừa qua mạng mất bạc tỉ

Theo ông B., tháng 7-2012, qua mạng xã hội trên Internet ông quen một phụ nữ ở tận… châu Phi. Trong thời gian trao đổi với nhau bằng email, người phụ nữ cho biết mình là con một tỉ phú nhưng không may cả gia đình chết vì tai nạn máy bay. Tài sản thừa kế là một khoản tiền kếch xù đang gửi tại ngân hàng nhưng do bị mất hết giấy tờ nên không thể nhận được. Người này muốn nhờ ông B. lo giúp và hứa sẽ tặng ông B. 20% trên tổng số tiền thừa kế. Tiếp đến, người phụ nữ “ảo” cử một người xưng là “luật sư” đến gặp ông B. đưa ra lý do cần chi phí làm các thủ tục, nộp tiền thông quan cùng nhiều chi phí khác để ông B. đưa tiền. Sau khi ông B. chuyển tiền, nhóm lừa đảo viện lý do chưa rút tiền ngân hàng và dùng nhiều chiêu khác để lừa tiếp ông B.

PHƯƠNG NAM