Theo Công an xã Bảo Bình, vào khoảng 17 giờ ngày 2-5, do bị mẹ mắng, My đã nhảy xuống hồ thủy lợi Suối Vọng tại xã Bảo Bình tự tử. Ngay lúc đó, chị của My phát hiện nhưng do nước chảy xiết nên My bị nước cuốn mất. Đến tối cùng ngày, gia đình mới tìm được xác My.

Theo K. Cương (NLĐ)