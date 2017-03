Bị Công an xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) mời đến xã làm việc vì hành vi gây rối, ẩu đả với thanh niên trong vùng, Phạm Viết Duy thay vì đến công an lại vác rựa xông vào nhà phó trưởng công an xã này chém nát đồ đạc, gây náo loạn cả khu dân cư.

Với hành vi coi trời bằng vung này, ngày 20-12, Công an huyện Sơn Tịnh đã bắt khẩn cấp Duy để điều tra tội gây rối. HC