Bị nạn trên cầu Mỹ Thuận, 3 hành khách văng khỏi xe

Xe khách “điên” tông nhiều ô tô, 1 người nguy kịch







Theo Hùng Hậu (NLĐ)



Sau 2 cú va chạm, cửa xe biến dạng không mở được, nhà xe phải mở kính xe cho hành khách leo ra ngoàiKhoảng 9 giờ 40 phút sáng 15-7, xe khách giường nằm của hãng Kim Hoàng, BKS 61B- 003.02, do tài xế Nguyễn Thành Tâm (SN 1980, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển, chạy từ TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) về Chợ Mới (An Giang), khi đang lên dốc đoạn đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận (phía bờ Tiền Giang) xe đột ngột va vào rào chắn an toàn, làm 3 hành khách văng ra khỏi xe, rơi xuống đường.Sau đó, xe tiếp tục lao về bên trái tông vào dải phân cách.Hành khách đi trên xe cho biết trước đó tài xế phát hiện xe bị trục trặc tay lái nên ghé vào một quán cơm tại huyện Cái Bè (Tiền Giang) để sửa chữa, sau đó lại tiếp tục hành trình.Một hành khách quê ở Chợ Mới, cho biết ông ngồi ghế trước ngang với tài xế; khi xe va vào lan can cầu, tài xế bị trượt ra khỏi ghế lái, đến khi xe lao sang dải phân cách tài xế mới kịp tắt máy.Chiều cùng ngày, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, bác sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến, cho biết bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 11 người, trong đó có 1 nam khoảng 25 tuổi, không có giấy tờ tùy thân, chết trước khi tới bệnh viện. Một nạn nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch là anh Trần Nguyễn Vinh Quang (SN 1992; ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).