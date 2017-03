Bị ngứa khi tắm biển

Theo họ, nguyên nhân không phải do sứa vì những ngày qua khu vực bờ biển Cửa Đại không có sứa “lửa” - một loài sứa gây dị ứng da, nổi mẩn ngứa cho người.

Nhiều người cho biết khi tắm biển nghe có mùi hôi rất lạ và đặt nghi vấn: Liệu có phải do nước sông Thu Bồn bị ô nhiễm ảnh hưởng đến vùng biển này hay không? Vì hơn tuần qua, dòng Thu Bồn luôn bị đục ngầu. Người dân cũng đưa ra nghi vấn có khả năng là do nước thượng nguồn đổ về mang theo a xít từ các bãi vàng thải ra, hay là do chất phụ da của công trình cầu Cửa Đại.

Nhiều người dân sống bằng nghề rớ tại xã Cẩm Thanh (TP. Hội An), các xã Duy Nghĩa, Duy Vinh (Duy Xuyên) dọc theo sông Thu Bồn cho biết, hằng năm thường từ tháng giêng đến tháng tư âm lịch là mùa cá mòi từ biển ngược sông đẻ trứng, nhưng năm nay không có bóng dáng một con nào, các loại cá biển khác như cá cơm, cá trích cũng biệt tăm. Ngay cả các loài thủy sản nước ngọt cũng giảm hẳn số lượng khiến nghề rớ phải nằm bờ.

Theo Minh Quân (Quảng Nam Online)