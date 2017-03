Bị sét đánh khi nghe điện thoại dưới gốc cây

Theo Tây Nguyên (VNE)



15h ngày 26/3, vợ chồng anh Phạm Quốc Trị (37 tuổi, xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông) cùng con đi làm vườn thuê cho chủ. Khi anh Trị đang đổ phân chuồng cho cây tiêu thì trời có biểu hiện sắp mưa.Mọi người nghe tiếng nổ rất lớn, rồi tiếng kêu cứu thất thanh của con anh Trị. Đến gốc cây thông nơi anh này đang nằm úp mặt, cậu con trai cho biết cha mình bị sét đánh và nhờ mọi người cứu giúp nhưng nạn nhân đã tử vong.Công an xã Nâm N’Jang cho biết, ngoài vết sét đánh in trên cây thông, cơ quan chức năng còn tìm thấy chiếc điện thoại bị vỡ nát của anh Trị. Khả năng nạn nhân bị sét đánh trong khi đang sử dụng điện thoại dưới gốc cây.Theo người dân, gia đình anh Trị rất nghèo, 2 trong số 3 người con của anh phải nghỉ học để hàng ngày phụ cha mẹ làm thuê. Ngoài 2 triệu đồng được xã hỗ trợ, bà con hàng xóm cũng quyên góp tiền để gia đình lo an táng cho nạn nhân.Các chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên dùng, thậm chí không nên mang theo điện thoại khi đi ngoài trời mưa dông bởi sét luôn chọn con đường dễ đi nhất tới mặt đất, nên ai đó đang đứng và sử dụng điện thoại đi dộng dường như đã tạo ra một đường dẫn ít điện trở nhất.