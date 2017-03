Bị thu hồi bằng lái vì xài bằng tốt nghiệp THPT “dỏm”

Nguyên do: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái vừa xác minh bằng THPT của ông B. không hợp lệ và theo quy định sẽ phải hủy bằng.

Trước đó, ngày 17-8, Sở GTVT TP Cần Thơ đã ký GPLX hạng C, D cho ông B. Tháng 12-2011, ông B. nộp đơn xin đổi bằng lái hạng C, D và tham gia khóa học để thi chuyển đổi tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch GPLX cơ giới đường bộ Tây Đô. Khi nộp hồ sơ, ông B. nộp bằng tốt nghiệp THPT (bản photocopy có công chứng). Theo quy định, tài xế muốn nâng cấp GPLX từ hạng C lên D, D lên E phải có trình độ văn hóa tối thiểu THCS. Bằng THPT trên thể hiện ông B. tốt nghiệp khóa thi ngày 30-5-1986 và bằng tốt nghiệp này do Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ Huỳnh Thị Ngô Minh ký. Tuy nhiên, thời điểm năm 1986 bà Minh mới là trưởng phòng Tổ chức của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ và mãi đến năm 2004 bà Minh mới được bổ nhiệm làm giám đốc.

Trước đó, tháng 6-2012, Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh hàng loạt bằng tốt nghiệp THCS, THPT của các học viên chuẩn bị sát hạch nâng cấp GPLX tại Trung tâm Tây Đô nghi vấn không hợp lệ và có dấu hiệu làm giả. Ngay sau đó, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Cần Thơ đã vào cuộc để làm rõ.

GIA TUỆ