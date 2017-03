Bí thư quận nhận trách nhiệm pano 2/9 in sai tên nước

Trưa nay, trả lời với chúng tôi, Bí thư quận Đống Đa Lê Tiến Nhật thừa nhận sai sót của quận và cho biết, thành phố chỉ đạo làm pano 2/9, còn việc thiết kế, in ấn là do quận. "Do sơ xuất trong quản lý, triển khai và thực hiện nên quận đã in sai tên nước trên pano. Quận không đổ trách nhiệm riêng cho ai vì cũng cảm thông cho cán bộ nhiều khi làm việc mệt mỏi nên sai sót", ông Nhật nói.

Bí thư quận Đống Đa cũng chia sẻ, chỉ duy nhất pano đặt ở phố Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng bị sai tên nước. Các pano khổ lớn như vậy không được in hàng loạt mà thiết kế riêng để phù hợp với ví trí của từng điểm đặt. Pano được treo vào đêm và tới chiều hôm sau cán bộ của quận đã thay thế.

Quận Đống Đa cũng đã kiểm điểm trách nhiệm về vấn đề này. Tuy nhiên, theo ông Nhật, quan trọng là đã nhận ra sai sót, xử lý và rút ra bài học để không mắc phải.

Sáng 30/8, sai sót trên pano đặt tại nút giao Ô Chợ Dừa đã được sửa. Ảnh: Nguyên Anh.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Khắc Lợi cũng cho biết, trong số các pano chào mừng 2/9 quận Đống Đa in, chỉ duy nhất một trường hợp sai và đã được sửa ngay.

Trước đó, tại nút giao Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội) xuất hiện pano khổ lớn mang dòng chữ: "Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 68 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam Việt Nam.

Tại vị trí này sáng nay, pano sai tên đã được dỡ và thay bằng băng rôn mới.

Theo Quỳnh Trang (VnExpress.net)