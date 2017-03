Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước: "Tôi nhận khuyết điểm đã thiếu kiểm tra, giám sát"

Công an đang làm rõ sai phạm của các cán bộ liên quan Ngày 23-11, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Hiện các dấu hiệu sai phạm của các cán bộ liên quan vẫn đang được cơ quan điều tra xem xét làm rõ. Cụ thể, cơ quan điều tra đang tiến hành giám định tư pháp các thiệt hại trong việc bán 323 ha cao su. Liên quan đến dấu hiệu gây thất thu ngân sách, UBKTTW cũng đề nghị làm rõ việc UBND tỉnh Bình Phước giao hơn 6.275 m2 đất (sau đài truyền hình tỉnh) cho Công ty Xây dựng Bình Phước mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, bán với giá rất thấp so với giá UBND tỉnh ban hành năm 2010… Việc áp giá cây rừng sai, giao đất rừng trái thẩm quyền cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ. Sau khi làm rõ một số dấu hiệu sai phạm, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can các cá nhân liên quan. Hiện chưa thể kết luận cụ thể sai phạm cũng như thiệt hại. Một nguồn tin khác cho hay cán bộ một số sở, ngành có liên quan đến sai phạm của lãnh đạo UBND tỉnh cũng đang được cơ quan điều tra làm rõ.