Bí thư xã bị tố dùng bằng của người chết để thăng tiến

Những ngày qua, dư luận tại thôn Cổ Lão, xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế xôn xao bàn luận thông tin ông Trương Vân Dưng - Bí thư xã đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.



Sự thật được lãnh đạo huyện Hương Trà xác nhận, ông Dưng đã lén lút sửa tên, ngày sinh trong bằng tốt nghiệp của người khác để làm bằng của mình. Ông Dưng qua mặt được tất cả những khâu kiểm duyệt trong quá trình làm công tác. Từ khi có bằng THPT dỏm, ông Dưng tham gia học lớp Trung cấp chính trị, được dự lớp đào tại công an xã do ngành công an tổ chức, và hiện giữ chức vụ Bí thư xã Hương Toàn.



Chuyện lạ: Người đã chết đòi cấp lại bằng



Để tìm hiểu sự việc, chúng tôi đã gặp anh Phạm Hữu Thuận (SN 1984, trú tại Cổ Lão), bằng THPT của anh bỗng dưng bị ông Dưng “xài chùa” trái phép. Sự việc được phát giác vào đầu tháng 7/2011, khi huyện Hương Trà có văn bản đề nghị anh Thuận mang bản chính bằng tốt nghiệp lên đối chiếu.





Anh Thuận cho biết rất bất ngờ khi bằng tốt nghiệp của mình bị người khác giả mạo





Tường trình vụ việc, anh Thuận cho hay, vào năm 2005, trong lúc làm hồ sơ xin việc, anh lên UBND xã công chứng giấy tờ, bằng tốt nghiệp và có thể ông Dưng lấy bằng của anh đi giả mạo tên, tuổi ngày tháng năm sinh từ đây. Về việc này, ông Dưng không trao đổi với anh Thuận.



Không chỉ một trường hợp của anh Thuận, ông Trương Vân Dưng cũng bị tố 'xài chùa' một bằng THPT của người chết. Cụ thể, khi anh Hồ Công Quang (trú tại thôn Giáp Kiềng) mất, ông Dưng liền liên lạc với người nhà anh Quang để "mượn" bằng của anh, nhưng Hồ Công Nam (ba anh Quang) không biết mục đích để làm gì.



Vụ việc được chị Hồ Thị Kim Chi tường thuật như sau: Trong lúc tìm giấy tờ chị phát hiện bằng tốt nghiệp của anh trai bị mất. Hỏi ra thì ông Nam nói rằng cho anh Hùng (cậu của Chi) mượn. Muốn lấy lại bằng của anh, chị Chi sang nhà ông Hùng đòi lại. Tại đây, ông Hùng nói với chị Chi rằng bằng của anh Quang đã bị mất.



Đang bất bình, gia đình chị Chi lại nhận được đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT của anh Quang (người đã chết). Sự thể lạ kỳ, chị Chi trực tiếp lên Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế tìm hiểu thông tin.



Quá trình thẩm định, Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế cho biết, anh Hồ Công Quang có yêu cầu xin cấp lại bằng tốt nghiệp bản sao lần 2. Cán bộ Sở cũng cung cấp cho chị Chi hồ sơ toàn bộ những yêu cầu mà anh Quang xin cấp lại bằng. Điều đáng nói anh Quang mất năm 2001, đến năm 2010 vẫn có đơn và chữ ký xin cấp lại bằng theo yêu cầu một cách kỳ quái.



Ngày 4/7, Thanh tra Đảng ủy huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chính thức về nhà ông Nam làm việc về thông tin ông Dưng sử dụng bằng cấp giả mạo. Tại nhà riêng, chị Chi đã cung cấp những thông tin cho phía cơ quan chức năng, sau đó có ký nhận vào tờ cam kết.



Mặc dù “theo kiện” đã lâu song gia đình chị Chi vẫn chưa nhận được bản gốc bằng tốt nghiệp THPT của anh Quang. Nói về việc này, chị Chi cho hay, việc lấy lại bằng tốt nghiệp của anh Quang mục đích để thờ tự.



Dùng bằng giả để học lớp Trung cấp Chính trị



Ông Lê Đức Dân, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy huyện Hương Trà xác nhận thông tin ông Dưng sử dụng bằng giả là đúng. Ông Dân cho biết thêm, hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc tích cực thẩm tra, xác minh làm rõ vụ việc.



Trước đó, trong các phiên họp, ông Dưng cũng đã thừa nhận hành vi dùng bằng người khác rồi sửa lại nhằm hợp thức hóa bằng cấp của mình để thăng tiến trong công việc.



Ông Dưng giải trình như sau, ông lấy bằng tốt nghiệp THPT của người khác. Sau đó, bằng thủ thuật vi tính, ông tiến hành thay tên đổi họ, dán ảnh vào thành bằng của mình. Ông Dưng thừa nhận, việc làm bằng giả được ông thực hiện năm 2005, tuy nhiên đến năm 2007 ông mới có cơ hội sử dụng bằng giả này.







Theo quy định, ông Dưng có bằng THPT mới đủ điều kiện tham dự học lớp Trung cấp Chính trị. Trong thời gian công tác tại xã, ông Dưng cũng từng tham gia lớp học quản lý trật tự xã hội do ngành công an tổ chức.



Vừa qua, sau khi sự việc dần vỡ lở, ông Dưng đã đăng ký thi THPT và đã tốt nghiệp sau khi có 2 bằng giả từ trước đó. Vụ việc hiện vẫn được cơ quan chức năng huyện Hương Trà điều tra, làm rõ.





