Bị tịch thu đồ, cụ ông chui xuống gầm xe CSGT nằm

Theo Thúy Phương (NLĐO)

Ngày 15-8, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thực hiện kế hoạch số 58 của UBND TP về việc lập lại trật tự đô thị, kết hợp xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên đường Hùng Vương đến nút giao thông đường Trần Cao Vân.Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, tổ kiểm tra liên ngành TP Tam Kỳ tổ chức thực thi nhiệm vụ và có mặt tại khu vực ngã 4 đường Hùng Vương - Trần Cao Vân.Tuy nhiên, một cụ ông do quá bức xúc việc tổ kiểm tra tịch thu đồ đạc nhưng không lập biên bản nên đã chui xuống gầm xe của CSGT nằm để phản đối.Vụ việc trên khiến nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập đến xem kín cả khu vực, cản trở giao thông. Trong khi đó, lực lượng công an và người dân cố tìm cách đưa ông cụ ra khỏi gầm xe. Được biết, cụ tên Hà Văn Ninh (82 tuổi, trú khối phố 3, phường An Xuân, TP Tam Kỳ).Một số người dân tại khu vực xảy ra vụ việc cho biết sáng nay, tổ liên ngành của thành phố ập vào tịch thu chiếc xe đẩy bán cháo vịt, bàn, ghế, xoong, nồi của con gái cụ Ninh và xử phạt những ai buôn bán lấn chiếm vỉa hè. Khi tịch thu, đơn vị này không lập biên bản hay thông báo. Do quá bức xúc, cụ Ninh từ nhà chống gậy ra phản đối đòi lại chiếc xe đẩy cháo cho con gái. Cho rằng tổ liên ngành không chịu trả đồ, không giải thích thỏa đáng, cụ chui xuống gầm xe CSGT để phản đối.Điều khiến người dân quanh đây bức xúc là trong đợt kiểm tra này, rất nhiều hàng quán buôn bán chiếm dụng vỉa hè nghiêm trọng hơn nhưng vẫn không bị tịch thu.Để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi đã liên lạc với Phạm Văn Pháp, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ông Pháp cho rằng vụ việc hết sức bình thường. Những người vi phạm khác biết sai nên không phản ứng gì, riêng cụ ông thấy người nhà bị tịch thu nhiều đồ nên bức xúc và có những hành động như trên.