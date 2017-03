Bị truy đuổi, chém vỡ kính xe công an

Tối 18-9, Hùng và nhóm bạn đi chơi biển bị một nhóm thanh niên vô cớ dùng dao chém nhưng không gây thương tích. Để trả đũa, tối 19-9 sau khi nhậu, Hùng cùng nhóm bạn chuẩn bị dao, mã tấu đi tìm nhóm thanh niên kia. Khi hai nhóm gặp nhau, nhóm thanh niên kia đông hơn truy đuổi ngược lại nhóm của Hùng. Sau khi bỏ chạy vào một hẻm nhỏ, nhóm Hùng gồm bốn người đi trên một xe máy đang cầm hung khí thì bị xe công vụ của công an phường phát hiện, truy đuổi. Để tháo chạy, Hùng dùng mã tấu chém vào kính trước, bên hông xe khiến kính vỡ. Lực lượng công an phường tiếp tục áp sát, Hùng và đồng bọn bỏ chạy, leo lên cây tính trốn thì bị bắt giữ.

Chiều 20-9, Công an phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu cũng đã chuyển hồ sơ vụ Hứa Thanh Hải (ngụ phường Nguyễn An Ninh) có hành vi vào trụ sở Công an phường Nguyễn An Ninh chửi bới, đánh công an trực ban.

Trưa 19-9, Công an phường Nguyễn An Ninh có tạm giữ anh của Hải về hành vi cố ý gây thương tích. Khoảng 8 giờ tối, Hải cùng một người bạn tới trụ sở công an phường nói ý định muốn vào thăm anh nhưng không được giải quyết. Bất ngờ Hải chửi bới lực lượng công an, đấm vào mặt người trực ban. Sau đó Hải bỏ chạy ra ngoài, tiếp tục lăng mạ rồi bỏ trốn.

Công an TP Vũng Tàu đang thụ lý vụ việc và yêu cầu Hải ra trình diện.

TRÙNG KHÁNH