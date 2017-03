Bị truy đuổi, kẻ cướp nhảy kênh chết đuối

Theo thông tin từ Công an quận Phú Nhuận, khoảng 20 giờ ngày 6-5, Hồ Thanh Sơn chở em ruột là Hồ Thanh Cường (cùng ngụ phường 3, quận Phú Nhuận) lưu thông trên đường Trường Sa. Khi đến khu vực hẻm 240/2 đường Trường Sa, Cường nhảy xuống đi bộ và giật lấy điện thoại Samsung Galaxy của một phụ nữ ngồi ăn hủ tiếu ven đường. Nghe người phụ nữ kêu “cướp” thất thanh, một số người có mặt ở các quán ăn gần đó đã đuổi theo Cường. Chạy được khoảng 100 m thì Cường bị người dân đuổi kịp, bắt giữ. Cường cố vùng vẫy nhằm tiếp tục bỏ chạy. Vừa thoát được, Cường nhảy liều xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Khi Cường nhảy xuống kênh thấy Cường có dấu hiệu bị đuối nước, khoảng 4-5 người đã nhảy xuống cứu đưa được Cường lên bờ. Lúc này, Cường có dấu hiệu nguy kịch nên mọi người nhanh chóng đưa Cường đến BV Hoàn Mỹ gần đó.

Riêng Sơn thấy em giật tài sản bị người dân gí đuổi thì Sơn cũng chạy xe máy đuổi theo. Người dân nghi Sơn là đồng bọn của Cường nên xông đến khống chế Sơn.

Nhận được tin báo, công an phường đã xuống hiện trường ghi nhận, nắm tình hình để điều tra. Do Sơn trình bày chỉ chở Cường đi và không biết Cường xuống xe để cướp giật, do đó Công an quận Phú Nhuận đã cho Sơn về nhà. Cường sau khi được đưa vào BV Hoàn Mỹ được chuyển tiếp đến BV Chợ Rẫy cấp cứu, tuy nhiên đến rạng sáng 7-5, Cường đã tử vong.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một cán bộ Công an quận Phú Nhuận nhận định nghi can Hồ Thanh Cường có hành vi cướp giật tài sản, bị truy đuổi đã nhảy xuống kênh và được người dân cứu lên bờ, việc Cường tử vong là do lỗi khách quan của Cường.

Sau khi các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm tử thi tử vong, gia đình đã nhận thi thể Cường về mai táng.

TUYẾT KHUÊ