Bị truy đuổi, xe gỗ lậu húc vào gác chắn tàu

Ngày 2-8, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên phải nổ súng khi rượt đuổi xe chở gỗ lậu ở tỉnh này.

Theo Trung tá Ngô Văn Hải, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Phú Yên, người tham gia cuộc rượt đuổi: Khoảng 1 giờ 30 ngày 2-8, nhận tin ô tô 12 chỗ ngồi 79H-5270 và xe ô tô tải loại 2,5 tấn 81K-8208 vận chuyển gỗ lậu khối lượng lớn từ huyện Sơn Hòa (Phú Yên) ra các tỉnh phía Bắc theo QL 1A, tôi và một chiến sĩ cùng đơn vị phóng xe Honda đuổi theo. Đến xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa chúng tôi ra hiệu dừng xe nhưng họ không chấp hành mà nhấn ga cho xe chạy bạt mạng. Chúng tôi gọi điện thoại cho Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An hỗ trợ, bắt được xe 81K-8208 tại thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên). Lúc này, xe 79H-5270 lại nhấn ga lao thẳng vào gác chắn tàu lửa trên QL 1A cách đó hơn 100 m để thoát thân.

Hai gác chắn tàu lửa ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên bị ô tô 79H-5270 tông thẳng để thoát thân. Ảnh: như thÙy

Theo anh Cao Hồng Thưởng, nhân viên đường sắt Phú Yên, trong lúc anh đang kéo gác chắn thì phát hiện xe ô tô lao thẳng về phía mình. Trong khi tàu sắp đi qua nên anh liên tục thổi còi, ra tín hiệu dừng xe nhưng lái xe không chấp hành, lao xe như tên bắn, đâm thẳng và kéo hai gác chắn một đoạn khoảng 30 m rồi tiếp tục chạy. Rất may là không gây tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An cho biết thêm sau khi xe phá tung gác chắn, lái xe tiếp tục phóng xe về phía thị xã Sông Cầu nên lực lượng chức năng tiếp tục truy đuổi. “Chạy đến dốc Vườn Xoài, xã An Dân, Tuy An chúng tôi buộc phải nổ liên thanh năm viên đạn nhưng lái xe không dừng. Chạy đến dốc Gàng Đỏ, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu lái xe mới chịu dừng và bỏ xe cùng tang vật tẩu thoát”. Cuộc rượt đuổi kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ trên chặng đường gần 50 km kết thúc lúc 3 giờ 30 sáng cùng ngày.

Kiểm tra, xe 79H-5270 vận chuyển 27 khúc gỗ bằng lăng dạng hộp thuộc nhóm 3; xe 81K-8208 vận chuyển hơn tám ster cành nhánh, lõi hương. Các ngành chức năng đang tạm giữa phương tiện và tang vật để điều tra làm rõ nguồn gốc. Theo Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An, đây là vụ vận chuyển gỗ lậu mà đối tượng vận chuyển ngoan cố nhất từ trước đến nay tại huyện này.

NHƯ THÙY