Bị truy nã nhưng được tặng bằng khen- Bài 1: Nhận diện tội phạm sau 17 năm

Một người có lệnh truy nã đặc biệt sau 17 năm biệt tích bỗng trở về quê nhà với “mác” Việt kiều làm từ thiện và được tỉnh tặng bằng khen. Bộ mặt thật của “nhà hảo tâm” được vạch trần nhờ một trung tá công an về hưu là người từng truy bắt kẻ tội phạm này.

Cuộc hội ngộ bất ngờ

Đêm 2-2, đang xem chương trình “Âm vang miền Tây” phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Cà Mau, ông Năm Song (tên thật là Phạm Thanh Song, trung tá công an về hưu, hiện ngụ phường 8, TP Cà Mau) giật bắn người khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Ông dụi mắt, nhìn thật kỷ lại người có tên là Nguyễn Ngọc Giàu, một kiều bào Canada. Người này đang được đại diện UBND tỉnh tặng bằng khen vì có công đóng góp 55.000 đôla Canada (CAD - tương đương 1 tỉ đồng Việt Nam) cho chương trình Nhịp cầu ước mơ. “Dẫu đến phút hấp hối tôi vẫn nhận ra người này. Ông ta phạm nhiều tội, bị truy nã và trốn ra nước ngoài từ năm 1993” - ông Năm Song khẳng định.

Lúc còn trong ngành, ông Năm Song từng truy bắt nhiều đối tượng tội phạm. Tuy nhiên, có một người mà ông đã theo đuổi hơn bốn năm trời mà không tóm cổ được, đó chính là Nguyễn Ngọc Giàu (còn tên khác là Truyền). Hình ảnh Giàu nhiều năm ám ảnh ông: “Hắn dự định giết tôi. Trong người hắn lúc nào cũng giắt theo súng ngắn và tuyên bố tử thủ. Giàu hết sức manh động và liều lĩnh nên việc truy bắt không thành, không biết bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ công an mất ăn, mất ngủ” - ông Năm Song nhớ lại..

Ông Giàu được tặng chữ “lộc” tại chương trình Âm vang miền Tây phát sóng ngày 2-2-2010.

Trong vòng bốn năm (1990-1993) ông Năm cùng đồng đội lang thang từ TP.HCM đến các tỉnh Tây Ninh, Long Khánh, Đồng Nai, Kiên Giang… săn lùng Giàu. Mỗi chuyến đi kéo dài cả tháng trời, nhiều gian nan nhưng vẫn thất bại.

Ông Năm kể: “Giàu tuyên bố nếu bị bắt sẽ đổi mạng, ít nhất một chiến sĩ công an. Lãnh đạo công an tỉnh bấy giờ hiểu rõ điều đó, luôn chỉ đạo chúng tôi phải mưu trí, khéo léo, tránh thương vong đáng tiếc xảy ra”.

Một lần, vào năm 1993, tại cư xá Bắc Hải, quận 10, TP.HCM, Năm Song cùng tổ trinh sát bao vây căn hộ Giàu đang trú ẩn. Mặc dù Năm Song bố trí chốt chặn các ngõ thoát thân nhưng Giàu vẫn ranh mãnh vượt qua vòng vây thoát ra ngoài. Đến cuối năm 1993, Năm Song nắm được tin Giàu đã trốn ra nước ngoài và biệt tích.

Vạch mặt kẻ đội lốt

Sau khi được ông Năm Song cung cấp thông tin, phóng viên báo Pháp Luật T.HCM đã tìm hiểu kiều bào Canada có tên Nguyễn Ngọc Giàu vừa được tỉnh tặng bằng khen có phải là kẻ có lệnh truy nã toàn quốc năm xưa hay không.

Để loại trừ trường hợp giống người, trùng tên, phóng viên tìm gặp bà T. (hiện ngụ TP Cà Mau) là người vợ đã ly dị gần 20 năm của ông Giàu. Bà T. kể: Dịp tết ông Giàu có về thăm con rồi vội vã lên TP.HCM để chuẩn bị bay về Canada. Khi chúng tôi chỉ vào tấm ảnh ông Giàu đang trao tiền và nhận bằng khen (chụp lại trên tivi), bà gật đầu: “Chính là chồng cũ của tôi đó”.

Ông Hồ Minh Sơn, thượng tá công an về hưu, từng là trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau) xác nhận người trong ảnh là tội phạm truy nã. Ông Sơn nói rõ: “Chính tôi đã ký lệnh truy nã đối với Nguyễn Ngọc Giàu và cử đồng chí Năm Song đi bắt hắn. Suốt mấy năm trời bắt hoài không được nhưng tôi nhớ rất rõ mặt hắn”. Đồng đội ông Sơn, Trung tá về hưu Phan Thành Kháng cho biết thêm: “Đây là Giàu bị truy nã năm xưa. Thời điểm năm 1989 đến năm 1993, Công an tỉnh xem Giàu là tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm. Cùng một lúc, Giàu phạm các tội: trốn khỏi nơi giam giữ, buôn lậu, chống người thi hành công vụ và tổ chức đưa người vượt biên trái phép”.

Ngày 26-2, chúng tôi đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cung cấp toàn bộ sự việc liên quan đến Việt kiều Nguyễn Ngọc Giàu.

TRẦN VŨ

