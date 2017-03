Bị truy sát vì tìm iPhone mất trộm?

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Duẩn, hiện tạm trú phường An Bình, TP Biên Hòa.

Truy sát trên đường phố

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ ngày 19-2, anh Duẩn đón bạn gái đi ăn tối tại một quán vỉa hè trên đường Trần Quốc Toản, phường Bình Đa. Bất ngờ, có ba thanh niên lạ mặt xông vào quán dùng mã tấu chém từ phía sau. Sau khi đánh bạn gái anh Duẩn bất tỉnh, cả ba truy đuổi anh Duẩn vào một con hẻm rồi chém anh bảy nhát vào tay, hai nhát vào cổ khiến anh gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm sát thủ lên xe bỏ đi, riêng anh Duẩn được đưa đi cấp cứu ở BV Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 18-2, chị PTP (bạn của anh Duẩn, cùng ngụ phường Bình Đa) đang đi trên đường cũng bị nhóm người lạ mặt chặn đường, dùng hung khí uy hiếp rồi đánh chị trọng thương.

Nạn nhân Nguyễn Văn Duẩn được bác sĩ BV Chợ Rẫy phẫu thuật cứu sống. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo tường trình của nạn nhân, vào thời điểm trên có một thanh niên gọi: “Chị ơi, cho em hỏi đường”. Khi chị P. vừa giảm tốc độ xe thì khoảng ba, bốn thanh niên áp sát đánh chị tới tấp. Hoảng hốt, chị lấy điện thoại ra định gọi công an liền bị chúng dùng cây đánh vào tay làm rớt điện thoại xuống đường. Chưa dừng lại, một người trong nhóm còn dùng chân đạp hỏng nát chiếc điện thoại kèm theo lời hăm dọa: “Đánh mày cho bớt tật nhiều chuyện”.

Nghi vấn từ vụ mất iPhone

Trước đó, chị T., bạn thân của chị P., bị mất túi xách trong đó có một điện thoại iPhone cùng gần 50 triệu đồng. Khi mua chiếc iPhone, chị T. có cài phần mềm định vị, chống mất trộm. Ngày 16-2, chị T. kiểm tra phát hiện chiếc điện thoại trên hiển thị đang ở khu vực khu phố 2, phường Bình Đa. Ngay sau đó, chị T. đã đến Công an phường Bình Đa đề nghị hỗ trợ cùng đến địa chỉ nghi vấn để xin chuộc lại điện thoại iPhone. Tuy nhiên, công an phường từ chối vì cho rằng không đủ cơ sở để kiểm tra. Trong lòng vẫn ấm ức nên chị T. nhờ chị P. và anh Duẩn đi cùng với chị rà tìm địa chỉ hiển thị trên iPhone. Ba người tìm đến một ngôi nhà ở khu phố 2, phường Bình Đa thì gặp NQV (người đang sử dụng iPhone của chị T. bị mất). Tại đây có gần 20 thanh niên từ trong nhà xông ra vây lấy ba người khiến chị P. lo sợ, gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát 113. Sau khi có mặt, lực lượng cảnh sát 113 đã yêu cầu V. về Công an phường Bình Đa làm rõ. Tại trụ sở công an, V. phủ nhận việc nhặt được điện thoại iPhone của chị T. Được biết, V. vừa mãn hạn tù về tội cướp giật tài sản.

Sau việc truy tìm iPhone bất thành, hai ngày sau chị P. và anh Duẩn bất ngờ bị người lạ đánh, chém gây thương tích. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

DUY ĐÔNG