Bị truy tố vì hành hạ con của nhân tình

Vào tháng 2-2010, Tuấn thuê phòng trọ ở phường Hiệp Thành để chung sống như vợ chồng với chị Trần Thị Nhiên và bé Trần Gia Linh (sáu tuổi, là con riêng chị Linh). Tuấn và chị Nhiên đều đã có gia đình và chưa ly hôn. Cả hai chung sống với nhau được hai tháng thì cứ cách 1-2 ngày, Tuấn lại nhét vải vào miệng, đánh đập, cắn vào tay chân bé Linh… Đến ngày 23-9-2010, khi bị mọi người phát hiện trình báo chính quyền địa phương thì Tuấn đã hành hạ bé Linh tổng cộng khoảng 10 lần.

Theo kết quả giám định pháp y về thương tích của Tổ chức Giám định pháp y tỉnh Hậu Giang, tỉ lệ thương tật tổn hại đến sức khỏe của bé Linh là 4%. Ngày 4-11-2010, Công an thị xã Ngã Bảy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tuấn về tội hành hạ người khác, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng Tuấn đã bỏ trốn, đến ngày 8-11-2010 mới ra đầu thú. Công an thị xã Ngã Bảy cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính Tuấn và chị Nhiên, mỗi người 100.000 đồng về hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.

SÔNG HẬU