Bị truy tố vì yểm bùa mộ cha đẻ của đối thủ

Theo kết luận điều tra, do mâu thuẫn từ việc va chạm giao thông với anh Nguyễn Hoàng Cường (ngụ cùng xã), bị can Chúc đã thuê thầy cúng là bị can Nguyên làm một lá bùa giá 3,6 triệu đồng để yểm trên mộ cha đẻ của anh Cường.

Thầy cúng Nguyên đã giao cho bị can Chúc lá bùa kẹp bảy cây kim kèm theo một con dao. Thầy cúng hướng dẫn Chúc chôn lá bùa cùng con dao xuống ngôi mộ định yểm. Sau đó, tự tay thầy cúng ấn một cọc tre, hai cây sắt xuyên từ đỉnh xuống sâu vào trong mộ, lấy một con dao cắm tiếp lên phần đỉnh của ngôi mộ này. Gia đình nạn nhân phát hiện nên đã báo công an.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyên đã khai nhận toàn bộ vụ việc trên và nộp lại 3,6 triệu đồng. Riêng đối tượng Chúc vẫn không thừa nhận đã thuê thầy cúng yểm bùa.

T.TÚ