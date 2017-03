Bị vợ chém chết vì có vợ bé

Ngày 17-2, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao Ngô Thị Hồng Thắm (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), nghi can chém chết chồng, cho cơ quan điều tra Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Theo ghi nhận của PV, vào sáng 16-2, có hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập quanh ngôi nhà C15/9 Bờ Ngựa, ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh để chứng kiến cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Thanh Tuấn (chồng của Thắm). Rạng sáng cùng ngày, những người dân tại đây nhìn thấy Thắm chở hai con chạy từ hẻm đi ra, trên người dính nhiều máu. Ngay sau đó, cha của anh Tuấn chạy sang phát hiện anh Tuấn chết trên lầu một với nhiều vết chém ở phía sau lưng và cổ. Được biết Thắm đã đến Công an phường 14, quận 6 là nơi thường trú của Thắm để tự thú về hành vi giết chồng. Vào trưa cùng ngày, Thắm đã được di lý về Công an huyện Bình Chánh để điều tra. Người dân tụ tập chứng kiến cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Ảnh: H.TUYẾT Bước đầu, Thắm khai do chồng dẫn bồ nhí về nhà khiến Thắm ghen tuông, bực tức nên mới ra tay sát hại chồng. Hai vợ chồng Thắm - Tuấn chung sống với nhau nhiều năm và đã có hai con chung. Tuy nhiên, thời gian gần đây Thắm nghe rất nhiều người bàn tán chồng có bồ nhí, mà “tình địch” chính là hàng xóm cạnh nhà với vợ chồng Thắm. Đêm 15-2, anh Tuấn về nhà trong tình trạng say rượu, đồng thời dẫn người phụ nữ được đồn thổi là bồ nhí giới thiệu với Thắm và đề nghị Thắm cho sống chung một nhà. Ngay sau đó vợ chồng Thắm - Tuấn đã xảy ra cãi vã lớn tiếng, còn người phụ nữ kia bỏ về nhà gần đó. Sau khi cãi nhau, Tuấn vì say rượu nên đi ngủ, còn Thắm lòng vẫn tức tối vì bị chồng phản bội nên nảy sinh ý định sát hại chồng. Rạng sáng 16-2, chờ cho chồng ngủ say, Thắm đi xuống bếp lấy con dao chặt thịt loại lớn dùng sức chém mạnh vào sau cổ chồng một nhát. Lúc này anh Tuấn đau đớn vùng dậy và định đánh lại thì Thắm tiếp tục chém một nhát vào lưng khiến nạn nhân gục xuống, tử vong tại chỗ. H.TUYẾT