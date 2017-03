Bị vợ cũ khai tử dù còn sống

Mấy ngày trước, ông Liêm sững sờ khi nghe cán bộ tư pháp phường thông báo là vợ cũ đã làm giấy chứng tử giả mạo cho ông từ đầu năm 2008. "Từ lâu giữa chúng tôi đã không còn mối liên hệ, liên lạc nào nữa", ông Liên cho biết.



Sự việc vỡ lở khi ngày 8/7, một Việt kiều gửi đơn khiếu nại lên tòa án và các cơ quan chức năng Đà Lạt, tố vợ là bà Kim Chi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong hồ sơ, Việt kiều này cho rằng vợ đã làm giả giấy chứng tử của chồng trước là ông Bùi Trọng Liêm để được chồng mới nhận nuôi và bảo lãnh 3 đứa con của bà sang định cư tại Mỹ.



Theo đó, giấy chứng tử của ông Liêm được lập tại UBND phường 6, Đà Lạt, ngày 21/1/2008, ghi rõ nơi cư trú của ông là 38/10 Hai Bà Trưng, phường 6, Đà Lạt. Ông Liêm chết lúc 14h10 ngày 20/1/2008 do bệnh.







Giấy chứng tử của ông Bùi Trọng Liêm, mặc dù ông còn sống.

Ảnh: Quốc Dũng

Sổ tạm trú của ông Liêm, ghi rõ ngày chuyển đến là 18/8/2009.

Theo Quốc Dũng ( VNE)



Xác minh của cơ quan chức năng, chủ nhà 38/10 Hai Bà Trưng là bà Trương Thị Mỹ Linh cho biết, bà đã ở và làm chủ căn nhà 10 năm qua, trong hộ khẩu không có ai tên Bùi Trọng Liêm, cũng không cho ai mang tên này đăng ký tạm trú.Ngày 15/7, ông Dương Văn Bình, nguyên Chủ tịch UBND phường 6 thừa nhận chữ ký trên giấy chứng tử của ông Liêm là của ông, lúc đó đương chức chủ tịch UBND phường 6 Đà Lạt. Chữ viết trong giấy chứng tử là của bà Phan Thị Mai, văn thư phường 6 tại thời điểm ký giấy. Thế nhưng cơ quan chức năng kiểm tra hồ sơ lưu chứng tử ngày này của UBND phường 6 thì không có người chết tên Bùi Trọng Liêm. Hiện bà Mai cũng đã xuất cảnh sang Mỹ theo diện đoàn tụ, do gia đình chồng bảo lãnh.Công an cũng xác minh được, địa chỉ thường trú thật của ông Liêm thời điểm bị khai tử là ở đường Chi Lăng, phường 9, Đà Lạt. Ngày 13/7, ông Võ Hồng Sơn, Chủ tịch UBND phường 9 xác nhận điều này, có cả sổ tạm trú của ông Liêm.Vợ cũ của ông Liêm được cho là đang sống ở Đà Lạt. Bà kết hôn với Việt kiều Mỹ năm 2005, tức 5 năm sau khi ly dị ông Liêm. Sau khi tái hôn, bà yêu cầu chồng bảo lãnh 3 đứa con sang Mỹ theo diện con nuôi. Tòa án Mỹ yêu cầu phải có sự đồng ý của cha 3 đứa nhỏ. Do bà và ông Liêm không còn liên lạc nên người phụ nữ này nhờ người làm giả giấy chứng tử chồng cũ để hoàn tất thủ tục.Khi tái hôn với Việt kiều, bà này đứng tên toàn bộ tài sản đất đai được chồng đầu tư ở Đà Lạt. Hiện người chồng tố cáo vợ đang âm mưu chiếm đoạt toàn bộ 21 thửa đất ông mua tại Đà Lạt, nên yêu cầu tòa áp dụng biện pháp ngăn chặn khẩn cấp.