Bị vu oan là trộm, hai cha con khiếu nại

Trưa 26-6, ông Trần Ngọc Thanh (ngụ khu phố 1, Hàm Tiến) đến công an phường trình báo bị mất một điện thoại di động hiệu Ferrali F1 và khẳng định thủ phạm là ông Huỳnh Văn Quí và Nguyễn Xuân Hoàn (con ông Quí). Công an phường đã mời ông Quí và anh Hoàn viết tường trình.

Tuy nhiên, theo đơn tố cáo của cha con ông Quí thì Công an phường Hàm Tiến đã đưa mỗi người vào một phòng và khóa cửa lại, không cho ăn uống gì. Đến chiều cùng ngày, một người dân đến công an phường thông báo chiếc điện thoại mất trộm tại nhà ông Thanh do một thanh niên ngụ địa phương lấy trộm và bán lại cho người này 100.000 đồng. Sau khi xác minh, công an thu hồi tang vật trả lại cho ông Thanh và cho cha con ông Quí ra về.

Hiện ông Quí và anh Hoàn làm đơn khiếu nại, yêu cầu công an phường phải xin lỗi hai cha con, đồng thời xử lý nghiêm người vu khống họ là kẻ trộm.

Công an phường Hàm Tiến khẳng định chỉ mời ông Quí, anh Hoàn làm việc chứ không bắt nhốt, phòng làm việc không có khóa cửa. Theo Trung tá Phạm Xuân Thịnh, Trưởng Công an phường, khi đưa cha con ông Quí về trụ sở làm việc lúc đó đã là 12 giờ 30 và theo như giờ lao động, bình thường thời điểm trên mọi người đều đã ăn trưa. Hơn nữa khi làm việc, cha con ông Quí không hề có yêu cầu gì.

NGUYỄN PHÚ NHUẬN