Bị xe tông, một phụ nữ chết, ba phụ nữ bị thương

Lúc 15 giờ 30, chị Nguyễn Thị Kim Lợi (ngụ Bình Dương) điều khiển xe máy chở bạn gái trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An, Bình Dương) thì bị một xe khách lưu thông cùng chiều tông và lôi cả hai nạn nhân đi gần 100 m. Tai nạn làm bạn chị Lợi chết tại chỗ, chị Lợi bị thương nặng được đưa vào BV Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu.

Trước đó, lúc 14 giờ 40, chị Nguyễn Thị Thu Trang điều khiển xe máy chở chị Huỳnh Thị Anh (cùng ngụ quận 2) lưu thông trên đường Lương Định Của (phường An Khánh, quận 2) bất ngờ bị xe tải (chưa rõ danh tính tài xế) đi cùng chiều tông. Tai nạn làm chiếc xe máy bị cán nát. Hai nạn nhân bị thương, được người đi đường đưa đi cấp cứu.

Hiện cả hai vụ tai nạn đang được Công an quận 2 (TP.HCM) và Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) thụ lý điều tra.

NT