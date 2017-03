Biến bột giặt Will thành bột giặt Winner để kiếm lời

Cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất hóa mỹ phẩm Kim Thanh (trụ sở tại TP Cam Ranh), 7 triệu đồng về hành vi không đăng ký thương hiệu sản xuất.

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Diên Khánh phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tập kích xưởng sản xuất của ông Tuấn ở thôn Trung 1, xã Diên Điền (huyện Diên Khánh). Tại đây, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 2,2 tấn bột giặt Will đã được đóng gói thành nhãn hiệu Winner, 144 kg bao bì mang nhãn hiệu bột giặt Winner, 44 kg bao bì mang nhãn hiệu Will (đã bị cắt miệng) cùng hai máy hàn bao bì.

Tại cơ quan điều tra, ông Tuấn thừa nhận vào huyện Thuận An (Bình Dương) mua bột giặt mang nhãn hiệu Will (của Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang) rồi thay bao bì mang nhãn hiệu Winner (do ông thiết kế) mang đi tiêu thụ tại các phiên chợ quê. Đến khi bị phát hiện, ông Tuấn đã tiêu thụ được 20 tấn bột giặt Winner. Mỗi bao bột giặt (loại 3 kg) ông Tuấn hưởng chênh lệch 7.000-9.000 đồng.

L.XUÂN