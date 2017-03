Biển Đông sắp có bão

Di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc - tây bắc với tốc độ 20 km mỗi giờ, chiều 28-6, bão sẽ tiếp cận đảo Luzon với sức gió mạnh thêm một cấp. Hai ngày tới, bão sẽ vào biển Đông với sức gió mạnh tới cấp 10.

Trên đường đi của bão, từ chiều tối nay, vùng biển phía đông bắc biển Đông gió sẽ mạnh dần đến cấp 8. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh.

Trên đất liền, những ngày tới miền Bắc trời nắng nhưng không quá nóng bức. Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào, thời tiết 25-35 độ C. Riêng miền Trung còn nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có thể tới 37 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ 24-32 độ C; TP.HCM nhiệt độ 24-32 độ C, chiều và đêm có mưa rào.

KT (Theo TTXVN)