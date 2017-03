Biển giao thông đối ngoại CSGT cũng bó tay!

Như trên quốc lộ 22, đoạn từ vòng xoay An Sương đến ngã tư Trung Chánh (TP.HCM) có gắn biển hình chữ nhật nền xanh, viền trắng, ở giữa là chữ AH1 màu trắng. Ở đoạn khác có loại biển hình chữ nhật nền trắng, viền đen, bên trong là dấu thập có mũi tên chỉ về ba hướng Mộc Bài (cùng chữ AH1), Vĩnh Lộc và Hóc Môn.

Một sỹ quan ở đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết với loại biển thứ hai, anh đoán nó giống như biển chỉ hướng đường theo điều lệ báo hiệu đường bộ (theo tiêu chuẩn ngành 22TCN-237-01). Còn với loại biển thứ nhất có chữ AH1 ở giữa thì anh hoàn toàn... bó tay.





Chữ AH ở giữa biển là ASEAN Highway. Ảnh: LƯU ĐỨC

Sáng 16-6, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 3 (TP.HCM) cho biết từ ngày 12-6 đến cuối tháng 6, đơn vị sẽ cho lắp đặt hàng loạt các biển báo trên hai đoạn quốc lộ đối ngoại 1A và 22. Các biển báo này được lắp đặt theo hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam. Biển báo thứ nhất nêu trên là loại biển báo hiệu số tuyến trên cơ sở mẫu đề xuất của Thái Lan.





Biển báo chỉ hướng đường theo mẫu của Thái Lan. Ảnh: LƯU ĐỨC



Chữ AH ở giữa biển là ASEAN Highway, còn số 1 chỉ tên quốc lộ 1A (nhưng ở đây đã có sự lẫn lộn là biển báo số hiệu tuyến quốc lộ 1A lại được gắn trên quốc lộ 22). Còn biển báo thứ hai là loại biển báo chỉ hướng đường, giống như biển báo của Việt Nam nhưng nền xanh, chữ và mũi tên màu trắng được thay bằng nền trắng, chữ và mũi tên màu đen theo mẫu của Thái Lan. Cuối chiều qua, qua điện thoại ông Hưng cho biết sẽ cho kiểm tra lại việc viết số hiệu tuyến quốc lộ trên hai loại biển trên để điều chỉnh cho đúng.

Theo ông Mai Văn Đức, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, do Việt Nam đã ký các thỏa thuận quốc tế, các hiệp định liên chính phủ về đường bộ đối ngoại với các nước ASEAN nên đến trước tháng 7-2010, Việt Nam và các nước phải hoàn thành lắp đặt biển báo số hiệu tuyến và các biển báo khác trên các tuyến hành lang vận tải quá cảnh.

Riêng Việt Nam sẽ phải gắn các loại biển báo trên gần 110 đoạn, tuyến quốc lộ. Do trong điều lệ báo hiệu đường bộ của Việt Nam chưa có hướng dẫn về hệ thống biển báo trên đường bộ đối ngoại và trên cơ sở thỏa thuận tại hội nghị cấp bộ trưởng bộ giao thông vận tải các nước ASEAN nên đã chọn mẫu biển báo do Thái Lan đưa ra.

Một quan chức ngành giao thông vận tải nhìn nhận khi gắn biển báo đường bộ đối ngoại mới được triển khai có các biển báo lạ nên sắp tới đây ngành sẽ có đợt tuyên truyền để người dân và lực lượng chức năng hiểu để chấp hành tốt hơn. LƯU ĐỨC- HOÀNG TUYÊN