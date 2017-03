Biên Hòa, Đồng Nai: "Công ty" xem bói, cúng kiến...

Thời điểm cận tết đến cũng là lúc nhiều “tín đồ” tìm đến các nơi bói toán, cúng kiến với mong muốn giải hạn, cầu may.

Nắm bắt tâm lý trên, tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang mọc lên một nhóm liên kết nhau hoạt động mê tín dị đoan thu hút hàng trăm người nhẹ dạ cả tin.

Hù dọa để được cúng kiến

Trong căn nhà kín đáo ở khu phố 1, phường Long Bình (TP Biên Hòa) có ba “thầy” liên tục xem bói cho hàng chục khách. Trong đó, “thầy” Long ăn mặc lòe loẹt, mặt mũi non choẹt, điệu bộ đồng cốt, chuyên xài ngôn từ “trên trời”. Bất cứ ai đến đây cũng được các “thầy” phán một kiểu như nhau. Nếu hỏi tình duyên để lập gia đình thì bảo: “Gia chủ đang bị vướng “duyên âm”, nếu kết hôn sẽ chia tay hoặc một người phải chết”. Còn ai hỏi về tài lộc để làm ăn, buôn bán thì được trả lời: “Gia chủ đang bị “vong” ám, làm ăn trục trặc”. Sau khi tung đủ chiêu hù dọa, các “thầy” gợi ý phải nhờ “thầy” sắm lễ cúng để “giải hạn”, “di cung hoán số” hoặc cắt “duyên âm”. Cái giá cho mỗi lần cúng từ 15 triệu đến 150 triệu đồng.

Sau khi xem bói, gia chủ được hướng dẫn đến đền “Cô Bơ” tại hẻm 4, khu phố 9, phường Tân Phong (TP Biên Hòa) do bà NBN làm chủ. Theo dân địa phương, bà N. chuyên cho vay nặng lãi, sử dụng đàn em giang hồ đòi nợ mướn. Để phô trương thanh thế, đến đâu bà cũng luôn xưng “có ông anh là CSHS Công an Đồng Nai”. Chúng tôi trong vai nhà doanh nghiệp làm ăn thất bại đến gặp chủ đền để cúng cầu may. Nghe vậy, bà N. liền ra giá 80 triệu đồng cho một lễ cúng “giải hạn”. Chủ đền “Cô Bơ” tranh thủ quảng cáo: “Nhiều người từ TP.HCM hoặc nước ngoài về cúng rất đông, mỗi lễ chầu như vậy tôi lấy tới 150 triệu đồng”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, để phục vụ cho việc cúng kiến, bà N. đầu tư hẳn một cơ sở chuyên sản xuất hàng mã ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa.

“Thầy” Long đang xem bói cho khách.Ảnh: VT

Một lễ cúng “giải hạn” tại đền “Cô Bơ”. Ảnh: VT

Tệ nạn ở khu phố văn hóa

Đáng nói là hoạt động mê tín của các cơ sở này bất kể ngày đêm, ở ngay tại khu dân cư treo biển “khu phố văn hóa”. Ông Hoàng Lượng, trưởng khu phố 9, phường Tân Phong, bức xúc: “Đền “Cô Bơ” hoạt động từ sáng sớm đến 22 giờ mỗi ngày, kéo dài lâu nay, ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương. Chúng tôi nhiều lần gửi đơn kiến nghị, các ngành chức năng cũng đã xử lý nhưng rồi đâu lại vào đấy”.

Được biết từ năm 2008, bà NBN tự xây đền và cúng tế, tụ tập đông người. UBND TP Biên Hòa đã liên tục có văn bản yêu cầu chấm dứt hoạt động trên, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N. tổ chức cưỡng chế tháo dỡ phần xây dựng không phép. Trước đó, Ban Tôn giáo - Dân tộc TP Biên Hòa không chấp thuận việc bà N. xin di dời đền “Cô Bơ” từ TP.HCM về Đồng Nai.

Đáng nói, mỗi lần UBND phường Tân Phong mời bà N. đến làm việc, bà không những tỏ ra bất hợp tác mà còn dùng lời lẽ chửi bới, thóa mạ những người thực thi công vụ. Từ đây khiến bà con địa phương thắc mắc: Chẳng lẽ chính quyền bó tay trước tệ nạn mê tín dị đoan ngang nhiên tồn tại suốt hơn ba năm nay?

Tại kỳ họp HĐND TP Biên Hòa ngày 22-12-2011, trả lời chất vấn của đại biểu về việc tại sao lại để cho đền “Cô Bơ” hoạt động lâu nay mà không giải quyết dứt điểm. Bà Lâm Thị Thu Hồng, Trưởng phòng VHTT TP Biên Hòa, cho rằng khi chính quyền và các ngành chức năng đến kiểm tra, xử lý thì ở đây chỉ hát chèo văn nên không có căn cứ xử lý vi phạm. Theo ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh kiêm Phó ban Chỉ đạo Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh Đồng Nai, thì “sức đề kháng của các ấp, khu phố văn hóa thực sự có vấn đề. Lẽ ra phải kiểm tra, xử lý các gia đình chứa chấp bói toán, mê tín dị đoan, cấp ủy các phường này phải kiểm điểm vì xây dựng đời sống văn hóa chưa tốt”.

DUY ĐÔNG